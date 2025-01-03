南市公托再加1 安平區托嬰中心可收托36名未滿2歲幼兒

為提升公共托育服務的質與量，台南市社會局運用永華市政中心旁社會福利綜合大樓1樓空間，設置公設民營托嬰中心，提供平價優質托育服務，今天開幕，2月起收托，可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。

社會局長盧禹璁表示，永華公設民營托嬰中心委由財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心負責經營管理。該中心共可收托36名未滿2歲的嬰幼兒，專注於早期療育，擁有專業團隊，能根據每位孩子的需求制定個別化發展計畫，協助孩子達成最佳成長目標。此外，中心還提供親職教育課程及親子活動，為家長打造完善的育兒支持網絡。

市長黃偉哲表示，台南一直積極致力於提供多元化的托育模式，截至目前已經設立13處公托家園及2處公設民營托嬰中心。市府持續努力尋找適合空間，推動設立更多公設民營托嬰中心，並深化「0到6歲國家一起養」政策，讓每個家庭都能安心育兒、減輕經濟壓力。

黃偉哲說，未來幾年內還將新增永康南灣等8處托嬰中心，逐步擴大服務範圍，滿足市民更多元的需求，為每個家庭營造安心育兒的環境，讓孩子在專業、平價的環境中健康成長，實現讓人「願生、能養」的城市願景。