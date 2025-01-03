快訊

阿扁也不愛…柯文哲連2餐吃麵包喊「受不了」 1原因寧回土城睡

快到來不及道別！跨年狂歡卻有人過不了年 急診醫嘆「2奪命殺手」

Siri偷聽對話再送廣告挨告！蘋果付天價和解金30.9億元

聽新聞
0:00 / 0:00

南市公托再加1 安平區托嬰中心可收托36名未滿2歲幼兒

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供
南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供

為提升公共托育服務的質與量，台南市社會局運用永華市政中心旁社會福利綜合大樓1樓空間，設置公設民營托嬰中心，提供平價優質托育服務，今天開幕，2月起收托，可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。

社會局長盧禹璁表示，永華公設民營托嬰中心委由財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心負責經營管理。該中心共可收托36名未滿2歲的嬰幼兒，專注於早期療育，擁有專業團隊，能根據每位孩子的需求制定個別化發展計畫，協助孩子達成最佳成長目標。此外，中心還提供親職教育課程及親子活動，為家長打造完善的育兒支持網絡。

市長黃偉哲表示，台南一直積極致力於提供多元化的托育模式，截至目前已經設立13處公托家園及2處公設民營托嬰中心。市府持續努力尋找適合空間，推動設立更多公設民營托嬰中心，並深化「0到6歲國家一起養」政策，讓每個家庭都能安心育兒、減輕經濟壓力。

黃偉哲說，未來幾年內還將新增永康南灣等8處托嬰中心，逐步擴大服務範圍，滿足市民更多元的需求，為每個家庭營造安心育兒的環境，讓孩子在專業、平價的環境中健康成長，實現讓人「願生、能養」的城市願景。

社會局說明，安平永華公設民營托嬰中心的開設，標誌著本市公共托育服務網絡的一次重要擴展，為提供專業且便利的育兒支持。歡迎市民善加利用「台南市育兒資源網」(https://childcare.tainan.gov.tw/)，了解更多托育服務及資訊。

南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供
南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供
南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供
南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供
南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供
南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供
南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供
南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供
南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供
南市新設安平區公設民營托嬰中心今天開幕， 可收托36名未滿2歲的嬰幼兒。圖／台南市社會局提供

托嬰 托育 育兒

延伸閱讀

慶祝創校61周年 台南市黎明中學校慶運動會展現實力

非洲史瓦帝尼28位院童台灣感恩巡演 周六在台南成大

2025年「亞洲最佳旅行地」 臺南成為臺灣唯一上榜

黃偉哲元旦開球！巨人盃青少棒賽開打 國內外48隊競逐

相關新聞

南市公托再加1 安平區托嬰中心可收托36名未滿2歲幼兒

為提升公共托育服務的質與量，台南市社會局運用永華市政中心旁社會福利綜合大樓1樓空間，設置公設民營托嬰中心，提供平價優質托...

閒置多年！台南新營糖廠近30公頃廠區活化再利用 聽取民意

位在台南市新營區、占地近30公頃的新營糖廠的土地活化規劃進入重要階段，市府都發局將於1月8日（周三）下午2時30分，在民...

「台灣迪士尼」紙風車劇團「雨馬」客家大戲 嘉市免費公演3天

嘉義市立委王美惠爭取客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在湖美夜市停車場免費公演3...

大南方新矽谷方案嘉義入列 市府：中央「講甲規畚箕做無一湯匙」

行政院昨天拍板「大南方新矽谷推動方案」，市府說，方案雖宣稱範圍涵蓋嘉義市，但細究內容，只見中央納入嘉市現有醫療、社宅等資...

廠商罷工 雲林斗六路邊停車暫停收費

雲林斗六市路邊停車收費的廠商前天拒絕運作，市公所指責業者不應以利益考量單方面終止契約，造成停車秩序蕩然無存；公所指出，將...

台南永康二王基督墓園 解除文資列冊追蹤

台南永康區二王基督墓園因市地重劃面臨遷葬，引起保留聲浪，但上月文資審議決議解除列冊追蹤，自救會及家屬代表昨到市府陳情，表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。