閒置多年！台南新營糖廠近30公頃廠區活化再利用 聽取民意

位在台南市新營區、占地近30公頃的新營糖廠的土地活化規劃進入重要階段，市府都發局將於1月8日（周三）下午2時30分，在民治市政中心南瀛堂舉辦第二場地方座談會，這是溪北地區發展文化與觀光產業的重要基地，市府廣邀民眾與專業代表參與，共商新營糖廠未來規畫方向。

新營糖廠早年是國內主要糖業生產基地之一，隨著台糖公司在2016年停止新營糖廠的製糖業務，這片原先的工業用地已經空置多年。土地總面積達29.03公頃，主要區域仍屬工業用地，具有開發潛力。

新營糖廠內部的文化資產也是一大焦點，廠區內包括鹽水港製糖株式會社總社辦公室、塑膠工廠辦公室、員工餐廳與宿舍群等4處市定古蹟，以及26處具有文化資產潛力的建築，都需要透過文化資產活化再利用工程妥善保存與推動。

市府都發局表示，為回應地方期待，已委託專業團隊辦理「新營糖廠整體規劃及都市計畫變更技術服務案」，並於2024年10月30日舉行首場座談會，收集地方意見，例如中興路交通改善與南光中學接送空間需求等，現正研議相關改善方案。

市府初步擬定活化方向，包括文化與觀光發展：新營糖廠將被轉型為文化創意產業園區，並結合周邊的歷史建築與文化資產，發展成為一個結合休閒、文化、藝術及觀光的多功能空間。這將吸引遊客並為當地經濟注入新動能。

市府將進行必要的都市更新，改善該區的交通設施與基礎建設，提升區域的連接性與便利性，並在規劃中加入中興路交通改善等具體建議。

目前市府已經完成新營鐵道地景公園、糖鐵綠廊縫合計畫等綠地建設，並將這些綠地進一步擴大，打造可供市民休閒的公共空間。

新營糖廠內擁有多處市定古蹟，如鹽水港製糖株式會社總社辦公室、塑膠工廠辦公室等，這些建築將會適當的修復和再利用，並成為文化資產活化計畫的一部分。

都發局說，本案已進入先期規劃的期末報告審查階段，這將成為下一階段都市計畫變更的重要依據。市府都發局透露，未來將透過都市計畫變更與都市更新等方式，結合招商引資，實現土地活化與地方發展的雙贏目標。呼籲關心新營糖廠未來規劃的市民與各界代表，踴躍參與1月8日的座談會，共同凝聚發展共識，攜手打造溪北地區的文化與觀光新亮點。