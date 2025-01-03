「台灣迪士尼」紙風車劇團「雨馬」客家大戲 嘉市免費公演3天

嘉義市立委王美惠爭取客委會與紙風車劇團聯手打造的客家親子音樂劇「雨馬」，10至12日連續3天，在湖美夜市停車場免費公演3天，明天上午在耐斯廣場購物中心1樓廣場，將有精華版演出宣傳。

王美惠說，再次成功爭取客家大戲「雨馬」來嘉義市公演，日前立法院內政委員會審查客委會預算。客委會每年都會編預算推廣客家的藝術展演、文化傳播、民俗保存。她向客委會爭取優秀的藝文民俗展演活動到嘉市演出。

2025年開年，高10公尺「雨馬」會到嘉市演出，紙風車劇團「雨馬」，免費公演地點：嘉市湖美夜市停車場（西區湖子內路與湖美八路口)：10日晚間7時、8時15分；11日 (周六）下午4時30分、6時30分、晚間8時；12日 (周日)下午4時30分、6時30分、晚間8時，每場次演出30分鐘。

2021年「雨馬」誕生，至今演出10個縣市、92萬人觀賞，疫情期間線上放映破30萬收看，獲封為「台灣迪士尼」象徵幸福與希望「雨馬」，明天上午11時在耐斯廣場購物中心1樓廣場，舉行精華版演出宣傳。客家委員會主委古秀妃及立委王美惠、市府代表等參加。