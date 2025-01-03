大南方新矽谷方案嘉義入列 市府：中央「講甲規畚箕做無一湯匙」

行政院昨天拍板「大南方新矽谷推動方案」，市府說，方案雖宣稱範圍涵蓋嘉義市，但細究內容，只見中央納入嘉市現有醫療、社宅等資源，卻未實際挹注嘉市資源，相較其他縣市一個接一個園區建設投資，中央對嘉市講甲規畚箕做無一湯匙，口惠而實不至。

市府說，嘉市不缺計畫，只缺中央的支持與鼓勵。因應中央政策的變化、周遭環境的改變與區域發展的需求，市府團隊戮力建構產業生活圈優質環境，讓區域共榮共好，提出「西區大發展、東區大進步」兩大發展引擎，推動十大旗艦計劃落實執行。

市府超前部署擘劃聯結高鐵、台鐵捷運輕軌藍線建設，以及三橫三縱三環的道路路網，銜接串連市區住商及周邊工業區及科學園區。

市府表示，考量未來發展，推動北港路及嘉北兩大區段徵收計劃，規畫會展產業、醫療照護產業、企業總部進駐、深化教育文化等，滿足未來產業生活圈的住民、觀光旅客、商務人士等的各項生活需求。希望中央能落實回應嘉義市民長久的期待，支持嘉義市的各項建設計畫。

行政院會昨天通過「大南方新矽谷推動方案」，預計以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，力拚台灣進入AI應用時代，並要同步完善供水、供電、醫療、交通與文化設施等配套。