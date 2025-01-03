聽新聞
0:00 / 0:00

廠商罷工 雲林斗六路邊停車暫停收費

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林斗六市路邊停車收費的廠商前天拒絕運作，市公所指責業者不應以利益考量單方面終止契約，造成停車秩序蕩然無存；公所指出，將依政府採購法規定究責，刊登政府採購公報、並重新招商，即日起先暫停收費。

斗六市公所主秘孫旺田說，公所在第一時間緊急啟動因應措施，昨在市長林聖爵臉書、公所官網、各社群臉書，公告即日起斗六市路邊停車暫停收費，「月繳戶」也辦理退款等後續處理，雖同時啟動新契約廠商招標作業，從公告到順利招標預估最快也要到4月才能恢復。

斗六為雲林縣政中心，為解決長期來嚴重違停等亂象，經多方協商好不容易完成路邊畫設車格，2023年4月起展開停車收費，然而斗六公所起先推出無紙化收費引起反彈，公所與廠商解約，進一步改由4大超商繳費，車格也增加至1800多個，直到去年10月重新招商委外經營。

不料業者運作約僅兩個月，以虧損嚴重為由要求終止契約，雖然公所拒絕，業者仍片面解約，從前天元旦起停止執行收費作業。

孫旺田指出，業者片面違約行為，不僅使收費政策無法推行，更丟下許多未完成的工作，包括累計至去年12月底有將近3萬筆停車費催繳案件等，公所將依法公告在採購公報並追究責任。

停車費 斗六 雲林

延伸閱讀

斗六市路停收費廠商片面解約 公所急跳腳將究責重新招商

美東碼頭罷工壓力爆表 貨櫃三雄元月運價又漲

航運巨擘馬士基 促客戶出清貨櫃

未來美東罷工 東西港口可能一起塞

相關新聞

台南永康二王基督墓園 解除文資列冊追蹤

台南永康區二王基督墓園因市地重劃面臨遷葬，引起保留聲浪，但上月文資審議決議解除列冊追蹤，自救會及家屬代表昨到市府陳情，表...

廠商罷工 雲林斗六路邊停車暫停收費

雲林斗六市路邊停車收費的廠商前天拒絕運作，市公所指責業者不應以利益考量單方面終止契約，造成停車秩序蕩然無存；公所指出，將...

廣角鏡／黃海岱125歲冥誕 布袋戲大師齊聚

布袋戲一代宗師黃海岱昨125歲冥誕，也是雲林布袋戲日，黃家及眾多大師齊聚雲林布袋戲館緬懷宗師，第3代黃逢時、第4代黃立綱...

台南學甲華宗路標線一波三折 標線型人行道畫設也惹怨

台南學甲區台19線華宗路新畫設的標線被抨擊是違規陷阱，經施工單位緊急會勘塗銷，今在學甲區公所舉辦說明會，但多數居民仍對新...

生命影響生命「台灣超人」票房破千萬 嘉市播映會觀眾感動落淚

嘉義市生命教育多元活動「台灣超人」電影賞析，上午在in89豪華影城舉行，這部國片上映至不到1個月有千萬票房紀錄，帶領觀眾...

雲林麥寮鄉人口突破5萬 新年傳喜訊公所將開歡慶趴

「5、4、3、2、1」正當各地人潮聚集倒數迎接2025新年到來的同時，雲林縣第3大城的麥寮鄉在去年12月31日的人口數，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。