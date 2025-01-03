廠商罷工 雲林斗六路邊停車暫停收費

雲林斗六市路邊停車收費的廠商前天拒絕運作，市公所指責業者不應以利益考量單方面終止契約，造成停車秩序蕩然無存；公所指出，將依政府採購法規定究責，刊登政府採購公報、並重新招商，即日起先暫停收費。

斗六市公所主秘孫旺田說，公所在第一時間緊急啟動因應措施，昨在市長林聖爵臉書、公所官網、各社群臉書，公告即日起斗六市路邊停車暫停收費，「月繳戶」也辦理退款等後續處理，雖同時啟動新契約廠商招標作業，從公告到順利招標預估最快也要到4月才能恢復。

斗六為雲林縣政中心，為解決長期來嚴重違停等亂象，經多方協商好不容易完成路邊畫設車格，2023年4月起展開停車收費，然而斗六公所起先推出無紙化收費引起反彈，公所與廠商解約，進一步改由4大超商繳費，車格也增加至1800多個，直到去年10月重新招商委外經營。

不料業者運作約僅兩個月，以虧損嚴重為由要求終止契約，雖然公所拒絕，業者仍片面解約，從前天元旦起停止執行收費作業。

孫旺田指出，業者片面違約行為，不僅使收費政策無法推行，更丟下許多未完成的工作，包括累計至去年12月底有將近3萬筆停車費催繳案件等，公所將依法公告在採購公報並追究責任。