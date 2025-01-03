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台南永康二王基督墓園 解除文資列冊追蹤

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市永康二王基督墓園自救會反對重劃開發，後代家屬代表前往台南市政府遞交陳情書。記者吳淑玲／攝影
台南市永康二王基督墓園自救會反對重劃開發，後代家屬代表前往台南市政府遞交陳情書。記者吳淑玲／攝影

台南永康區二王基督墓園因市地重劃面臨遷葬，引起保留聲浪，但上月文資審議決議解除列冊追蹤，自救會及家屬代表昨到市府陳情，表示將提訴願要求重行審議；議員則建議將0.6公頃基督教墓園排除不列入重劃。

市府副祕書長尤天厚表示，文資審議程序已告一個段落，後續要如何重新啟動保留，法律都有規定，大家一起努力，讓行政機關能夠重新行政程序，「只要在合法範圍，能照顧到人民又符合台南的公益性，站在市府立場都沒有反對的必要」。

前立委陳以信等家屬代表及自救會，由市議員林燕祝陪同到市府陳情，指出墓園由十多間基督教會於1970年代聯合購置，占地約0.6公頃，安葬超過1千多座墓，見證1949年基督教徒遷台的歷史，於是申請將墓園指定為文化景觀資產，專家小組去年10月中旬做成審查報告，肯定墓園具備整體性、歷史性、地方性與唯一性的特殊文化價值，決議列冊追蹤並提請後續審議，但最近又翻盤解除列冊追蹤。

陳以信家族就有15門墓，陳以信說，可比照中正紀念堂以文化景觀方式保留；郭姓家屬說，有傳聞建商看中該處土地的利益，應原貌保留墓園。市議員林燕祝建議，將墓園排除市地重劃範圍就可免爭議。

市府文資處表示，墓園的文化資產審議過程包括現場勘查、專家討論及審議會決議，完全依法進行，經認定不符合歷史建築、文化景觀的定義與登錄基準，才不予登錄，同步解除列冊追蹤。

地政局指出，二王重劃總面積約32公頃，完成後在不妨礙公共設施情況下，以原位次配回給原地主所有，「市地重劃非土地徵收」，會持續與民眾溝通。

墓園 議員 陳以信

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