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台南學甲華宗路標線一波三折 標線型人行道畫設也惹怨

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
學甲區台19線華宗路段去年12月中旬進行道路重鋪，並畫設新的道路標示標線、標線型人行道等，孰料標線卻多了宛如蛇行的槽化線、左轉車道等，引發地方民怨，經施工單位緊急會勘塗銷，今在學甲區公所辦說明會。圖為華宗路。記者萬于甄／攝影
學甲區台19線華宗路段去年12月中旬進行道路重鋪，並畫設新的道路標示標線、標線型人行道等，孰料標線卻多了宛如蛇行的槽化線、左轉車道等，引發地方民怨，經施工單位緊急會勘塗銷，今在學甲區公所辦說明會。圖為華宗路。記者萬于甄／攝影

台南學甲區台19線華宗路新畫設的標線被抨擊是違規陷阱，經施工單位緊急會勘塗銷，今在學甲區公所舉辦說明會，但多數居民仍對新畫設的人行道影響停車，表達不滿；公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段表示，已蒐集相關地方意見，會在農曆過年前提出調整方案。

學甲區台19線華宗路段長約3公里的路面，去年12月中旬進行道路重鋪，並畫設新的道路標示標線、標線型人行道等，孰料，華宗路上原本雙向各一車道、機慢車道，到了路口卻都不見了，且多了宛如蛇行的槽化線、左轉車道等，行車並未順暢，反而更加複雜，引發地方民怨。

施工單位公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段獲悉後，上月中旬緊急先清除黃色槽化線，並辦理相關會勘作業，今下午則在學甲區公所開說明會，不過，會中許多居民則針對目前華宗路東側標線型人行道表達不滿，因沿線有許多店家，嚴重影響停車、做生意等問題。

居民認為，華宗路東側標線型人行道平時根本沒人會行走，且現在要停車還要穿過人行道，停在旁邊的路肩，要是不慎撞到路人，是公部門要負責嗎，希望恢復原狀、取消標線型行人行道。

此外，居民也說，如今許多路口都增加左轉車道，能夠分流當然很好，但是路口卻從2車道匯流變成單一車道，恐增加汽機車爭道等行車問題。

雲嘉南區養護工程分局新營工務段表示，標線型人行道劃設前都有事先向居民說明並取得支持，然而地方期待標線設計、標線型人行道能以簡化、循序漸進方式逐步調整，今已蒐集並彙整相關意見，後續會再與市府交通局討論調整方案，預計農曆過年前會提出改善方案，並擇期再與地方說明。

該說明會今下午在學甲區公所舉行，包括市議員謝舒凡、學甲區長張明寶、新營工務段長黃敏瀛以及多位地方居民到場。謝舒凡也提醒，公版內容希望由新營工務段與市府交通局、學甲區公所等，先行討論後再提出，凝聚共識再討論以減少爭議。

台南學甲區台19線華宗路新畫設的標線被抨擊是違規陷阱，公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段今在學甲區公所舉辦說明會，但多數居民又對新畫設的人行道影響停車，表達不滿；公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段表示，已蒐集相關地方意見，會在農曆過年前提出調整方案。記者萬于甄／攝影
台南學甲區台19線華宗路新畫設的標線被抨擊是違規陷阱，公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段今在學甲區公所舉辦說明會，但多數居民又對新畫設的人行道影響停車，表達不滿；公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段表示，已蒐集相關地方意見，會在農曆過年前提出調整方案。記者萬于甄／攝影
公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段今在學甲區公所舉辦說明會，多數居民對新畫設的標線型人行道，影響店家、住家等停車、做生意等，表達不滿。記者萬于甄／攝影
公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段今在學甲區公所舉辦說明會，多數居民對新畫設的標線型人行道，影響店家、住家等停車、做生意等，表達不滿。記者萬于甄／攝影

人行道 車道 農曆過年

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