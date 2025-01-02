台南學甲華宗路標線一波三折 標線型人行道畫設也惹怨
台南學甲區台19線華宗路新畫設的標線被抨擊是違規陷阱，經施工單位緊急會勘塗銷，今在學甲區公所舉辦說明會，但多數居民仍對新畫設的人行道影響停車，表達不滿；公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段表示，已蒐集相關地方意見，會在農曆過年前提出調整方案。
學甲區台19線華宗路段長約3公里的路面，去年12月中旬進行道路重鋪，並畫設新的道路標示標線、標線型人行道等，孰料，華宗路上原本雙向各一車道、機慢車道，到了路口卻都不見了，且多了宛如蛇行的槽化線、左轉車道等，行車並未順暢，反而更加複雜，引發地方民怨。
施工單位公路局雲嘉南區養護工程分局新營工務段獲悉後，上月中旬緊急先清除黃色槽化線，並辦理相關會勘作業，今下午則在學甲區公所開說明會，不過，會中許多居民則針對目前華宗路東側標線型人行道表達不滿，因沿線有許多店家，嚴重影響停車、做生意等問題。
居民認為，華宗路東側標線型人行道平時根本沒人會行走，且現在要停車還要穿過人行道，停在旁邊的路肩，要是不慎撞到路人，是公部門要負責嗎，希望恢復原狀、取消標線型行人行道。
此外，居民也說，如今許多路口都增加左轉車道，能夠分流當然很好，但是路口卻從2車道匯流變成單一車道，恐增加汽機車爭道等行車問題。
雲嘉南區養護工程分局新營工務段表示，標線型人行道劃設前都有事先向居民說明並取得支持，然而地方期待標線設計、標線型人行道能以簡化、循序漸進方式逐步調整，今已蒐集並彙整相關意見，後續會再與市府交通局討論調整方案，預計農曆過年前會提出改善方案，並擇期再與地方說明。
該說明會今下午在學甲區公所舉行，包括市議員謝舒凡、學甲區長張明寶、新營工務段長黃敏瀛以及多位地方居民到場。謝舒凡也提醒，公版內容希望由新營工務段與市府交通局、學甲區公所等，先行討論後再提出，凝聚共識再討論以減少爭議。
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