布袋戲大師黃海岱125歲冥誕 眾人緬懷盼技藝流傳
今天是布袋戲國寶黃海岱125歲冥誕，也是雲林布袋戲日，縣府舉辦紀念活動，緬懷黃海岱的傳藝精神，也勉勵後輩藝師能保持尊師敬業傳統，將掌中技藝綿延不絕傳遞下去。
雲林縣文化觀光處今天舉辦「2025雲林布袋戲日暨掌演乾坤常設展」開展記者會，由榮獲2024年小金掌獎的石榴國小帶來開場表演，展現台灣布袋戲傳承與新活力，也象徵布袋戲傳承的薪火延綿不絕。
雲林縣長張麗善表示，作為台灣布袋戲的重鎮，雲林縣孕育出包含金光布袋戲、電視布袋戲、電影布袋戲等風潮，擁有完整產業鏈與深厚的文化底蘊。
張麗善允諾，縣府將推出3大偶戲旗艦計畫，分別為劇本甄選計畫、雲林TOP團隊徵選計畫和雲菁人才培育計畫，系統性培育下一代布袋戲專業人才，深化布袋戲文化的扎根與推廣，讓傳統藝術持續傳承並發揚光大。
「布袋戲對黃家已不是職業而是志業」黃家第3代黃逢時強調，精進承傳的重要，期以緬懷父親黃海岱的傳藝精神，勉勵大家齊心傳藝，讓掌中技藝香火永續不絕。
黃家第4代的黃立綱則期待偶戲在不同時代有不同傳承，期許將來當不同世代人們所討論的不只是鋼鐵人，也可以是藏鏡人。
雲林布袋戲館新常設展「掌演乾坤」採用AR體感互動及光雕投影技術，以數位科技增加展覽互動性外，同時保留布袋戲傳統精粹，展示布袋戲工藝，其中雲林布袋戲大事記牆（1795年至2024年），以年份標記200多年雲林布袋戲發展，對應重大歷史事件，讓觀眾更容易理解雲林布袋戲的發展演進。
此外，「黃海岱的時光走廊」則以光雕投影介紹其生平（1901年至2007年），浮現各時期的身影，讓觀眾了解大師風采及布袋戲日的由來，感受黃海岱超過一世紀的風華歲月。
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