陳亭妃：森霸電廠未完成立院要求前 不得核發執照
立法院經濟委員會今天考察台南地區經濟建設概況，民進黨籍立委陳亭妃表示，森霸電廠若未完成委員會決議回饋金及安全資料等要求前，經濟部能源署不得發給二期電業執照。
陳亭妃今天指出，森霸電廠議題在地方鬧得沸沸揚揚，包括一期工程未依環評規定給付新台幣21.6億元回饋金、二期工程管路安全性、及二期回饋金不公平性等問題，迄今未妥善處理。
陳亭妃表示，立法院經濟委員會決議，森霸一期回饋金爭議，環境部必須要求依環評規定辦理，能源署則要求一期回饋金在未依環評內容撥付前，必須先依目前電協金管理辦法補提民國108年至112年電協金；能源署要求一期回饋金未依環評內容撥付前，113年以後森霸電廠仍依電協金管理辦法規定辦理。
此外，森霸二期已進入試運轉階段，能源署要求森霸電廠提供二期試運轉檢測資料，公開天然氣管線安全資料，設置天然氣管線定期監測系統，並召開地方說明會。若森霸電廠未完成委員會要求，能源署不得核發森霸二期電業執照。
森霸電廠位於台南市山上區，一期運作中，二期試運轉，陳亭妃希望能源署監督森霸具體執行委員會決議內容，以人民安全及權益為基本原則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言