生命影響生命「台灣超人」票房破千萬 嘉市播映會觀眾感動落淚
嘉義市生命教育多元活動「台灣超人」電影賞析，上午在in89豪華影城舉行，這部國片上映至不到1個月有千萬票房紀錄，帶領觀眾進入片中每位身心障礙朋友永不放棄的生命故事，超人披風與光是電影2大隱喻元素，讓觀眾感動落淚。
市長黃敏惠、教育處長郭添財、導演曲全立、美力台灣3D協會理事長趙文豪、游梅公益信託慈善基金執行長林芳寬、委員楊焜耀、嘉市各國中校長及師生近30人，欣賞這部充滿正能量電影作品，曲全立以自身疾病經驗勉勵大家，不要害怕困難勇敢面對，因為每次挑戰都是一次成長契機。
曲全立說，超人就是不斷超越自己的人，希望大家看完電影，不再怨嘆歹命，因為片中每位身障人物，都將命運淬鍊成一道光，永不輕言放棄，只要活過來、說出來，生命就會有出路。
「人生沒有過不去的坎，只有想不通的人！」曲全力勉勵同學，面對任何事情，一定要勇敢面對，希望大家不要害怕困境，總有一天會好轉，希望這些超人故事，讓大家找回面對困境的勇氣，這部電影不只是激勵，更是一堂關於勇氣與堅持的生命教育。
黃敏惠感謝游梅公益信託慈善基金贊助電影賞析活動，「台灣超人」這部充滿正能量的電影，讓師生有機會近距離見到曲全立。曲導演多年進行手術對抗大腦腫瘤，術後單耳失聰、單眼失去正常視力，臉部輕微中風等後遺症。
經歷人生中這麼多艱難的關卡後，堅持完成這部電影的拍攝，堅毅勇敢的精神實在令人敬佩，值得師生們學習。電影述說近百位生命鬥士的故事，用溫柔視角凝視超人們的脆弱與堅毅，充分發揮人文關懷的精神，具體實踐嘉市教育發展綱領中人文第一的精神，也展現嘉義KANO永不放棄精神，曲全立是不折不扣的台灣超人。
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