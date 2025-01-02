雲林麥寮鄉人口突破5萬 新年傳喜訊公所將開歡慶趴

「5、4、3、2、1」正當各地人潮聚集倒數迎接2025新年到來的同時，雲林縣第3大城的麥寮鄉在去年12月31日的人口數，正式突破5萬人，當第5萬零1人完成戶籍遷入後，即傳來「5愛麥寮」的喜訊，今天鄉公所一開門就喜氣洋洋，鄉長許忠富決定大大慶祝一番。

2025年元旦麥寮鄉迎來人口突破5萬人的喜訊，鄉長許忠富指出，人口突破5萬不只是數字的增長，更是對麥寮努力建設成果的肯定。他強調，這代表著越來越多的居民選擇在麥寮安居樂業，公所將會更努力推動生活環境改善與文化建設。

六輕所在地的麥寮鄉是雲林人口數第3大的城鄉，加上鄉公所祭出雲林最高額的生育補助，甚至每個人還發放福利津貼，致人口年年成長，從戶政資料顯示，麥寮鄉除了遷入人口增加，新生兒人數也增加。

112年麥寮鄉的新生兒人數478人，113年爆增699人；總人口數112年49533人，113年的12月31日50001人。鄉長許忠富說，他知道去年總人口數已接近5萬人，心想默默祈禱，希望能破5萬大關，沒想到心願實現，在龍年最後一天傳來大好消息，令人欣悅無比。

麥寮鄉公所原訂1月21日麥寮最大建設的社教園區將舉辦「安龍謝土祈安大法會」，見證麥寮的成長與蛻變；為慶祝人口突破5萬，這一天將不僅是慶祝園區的落成啟用，更將以祝福與祈願擴大舉辦慶祝盛會，迎接麥寮發展的歷史一刻。

當天將增設「超越五萬-祈福心願牆」，邀請參與民眾書寫對麥寮未來的祝福與願景，將祈願卡掛在牆上，將永久展示，象徵世代交流與共同記憶，並記錄麥寮的發展足跡。許忠富說，除了祈願牆，也將讓鄉親在園區植樹，象徵人口生生不息，繁榮麥寮，像小樹成長為茁壯茂盛的大樹，將命名為「五萬幸運之樹」，深植在每個人心中，迎接嶄新的未來。