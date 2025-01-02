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南市蛋黃區九六新村都更搶標招商成功 再添250戶社會住宅

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市北區九六新村都更案招商成功，都發局今天舉行簽約儀式，市長黃偉哲代表市府與春福建設簽約。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區九六新村都更案招商成功，都發局今天舉行簽約儀式，市長黃偉哲代表市府與春福建設簽約。記者鄭惠仁／攝影

台南市北區九六新村都更案招商成功，都發局今天舉行簽約儀式，市長黃偉哲代表市府與春福建設簽約，他表示，此次簽約將透過都市更新容積獎勵方式，再取得250戶社會住宅，預計2027年動工，2031年完工，可再為市庫節省約21億元經費。

九六新村緊鄰台南二中，位於大道新城眷改社區及和緯路以南住宅聚落交界位置，鄰近延平國中及台南鐵路地下化廊帶等開放空間，位置極佳，為市區的蛋黃區，要乘坐火車、客運都相當方便。不過，第一次招商沒成功，都發局開說明會聽取聲音，第二次招商放寬資格等條件，以及考慮到工人缺等因素，將工作日延長，第2次招商，吸引3家優質廠商競標，由春福建設脫穎而出。

都發局長徐中強說，此案占地面積1.91公頃，打造空間共享、親子共好、青年共學、永續共榮的優質生活環境，累積興建中的社宅為2087戶，加上內政部住都中新正興建中等社宅9083戶，累積1萬1170戶。

未來透過提升公共服務效能，串聯周邊公園綠地的綠軸，型塑低碳休閒優質住宅區，並發展鄰里型生活商業及優質的生活居住空間。

本次公辦都更預計規畫24層大樓，約1400個住宅單元，提供經費完成周邊道路、公兒及停車場等公共設施用地開闢，提升地區環境品質。

春福建設表示，台南為文化古都，又是南部科技產業鏈的中心，會發發這塊土地最大價值，共享景觀、社宅、居住正義及公共空間。

市府都發局說明，本案透過實施者提供周邊公共設施用地開闢經費，創造地區發展，提高都市整體價值，達到公部門與投資者等多方共贏之效益，達到公私合作共創都市發展新機的目標。

台南市北區九六新村都更案招商成功，都發局今天舉行簽約儀式，市長黃偉哲代表市府與春福建設簽約。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區九六新村都更案招商成功，都發局今天舉行簽約儀式，市長黃偉哲代表市府與春福建設簽約。記者鄭惠仁／攝影
台南市北區九六新村都更案3D模型是意圖。圖／南市都發局提供
台南市北區九六新村都更案3D模型是意圖。圖／南市都發局提供

台南 社宅 福建

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