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非洲史瓦帝尼28位院童台灣感恩巡演 周六在台南成大

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
非洲史瓦帝尼的28名院童來台感恩巡演，今天拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
非洲史瓦帝尼的28名院童來台感恩巡演，今天拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

中華民國阿彌陀佛關懷協會及非洲阿彌陀佛關懷中心（ACC）自去年12月起展開「行願非洲 感恩之旅」巡迴慈善公演，帶領來自非洲史瓦帝尼的28名院童及工作人員，感謝各地認養人的支持。心易法師今率院童拜訪台南市政府，受到市長黃偉哲的熱情接待。

院童們現場表演非洲傳統舞蹈、國台語歌曲及中華武術等才藝，為市府帶來濃厚的異國文化氣息。黃偉哲特別準備小禮物祝福院童，盼此次感恩之旅圓滿成功。

黃偉哲表示，去年適逢台南建城400年，作為台灣的第一座城市，台南在文化交流上具有特殊意義。此次ACC院童的巡演，不僅展現非洲孩子的才藝與努力，也深化了台灣與非洲之間的文化連結。他強調，宗教團體除了帶來心靈平靜外，教育與社會關懷也是重要使命。他感謝阿彌陀佛協會長期推動公益活動，並預祝1月4日於成功大學舉行的最後一場公演成功。

台南市社會局指出，ACC長期致力於人道關懷、慈善教育及文化弘揚，透過助養計畫為非洲史瓦帝尼的弱勢兒童提供糧食、物資和教育支持，幫助近2萬名兒童改善生活。這次巡演自去年12月起，陸續在新北、台中、高雄及屏東等地展開，最後一場將於本周六（1月4日）在台南成功大學的成功廳舉行。

此次公演內容融合中華與非洲文化，院童們將演唱非洲歌謠與台灣歌曲，展現學習成果與生命蛻變的故事。台南市政府也呼籲市民踴躍參與，共同見證這場傳遞愛與希望的文化盛宴。

非洲史瓦帝尼的28名院童來台感恩巡演，今天拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
非洲史瓦帝尼的28名院童來台感恩巡演，今天拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
非洲史瓦帝尼的28名院童來台感恩巡演，今天拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
非洲史瓦帝尼的28名院童來台感恩巡演，今天拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
非洲史瓦帝尼的28名院童來台感恩巡演，今天拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
非洲史瓦帝尼的28名院童來台感恩巡演，今天拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

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