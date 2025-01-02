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永康地價狂飆家屬控為財團強徵基督教墓園？ 南市府澄清了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南永康二王基督教墓園墓主郭姓家屬指控為財團建商強行徵收土地，地政局表示市地重劃非土地徵收，是民眾誤解了。記者吳淑玲／攝影
台南永康二王基督教墓園墓主郭姓家屬指控為財團建商強行徵收土地，地政局表示市地重劃非土地徵收，是民眾誤解了。記者吳淑玲／攝影

台南市永康區二王基督教墓園爭取文資保留，上月底經文資審議決議不列冊追蹤，有墓園後代家屬控傳聞是建商看中土地利益，市府才要強制徵收土地 ；市府地政局說明市地重劃非土地徵收，是家屬誤解了。

永康二王市地重劃案中有0.6公頃基督教墓園，內有上千門的墳墓，從大學退休郭姓老師在美國定居10多年，專程飛行20小時返台陳情，指外傳是有建商看中該處土地的利益，周邊土地都漲到每坪8、9萬元，才會強徵土地，他家族有7、8門墓，只有一個主張「原貌保留」。

地政局說，二王市地重劃因涉及忠孝路拓寬及道路開闢、流浪犬襲擊路人、環境髒亂窳陋，地方人士持續關心並殷切期盼改善環境，市府目前先請永康公所架設圍籬隔絕流浪犬，加強巡查髒亂點，並請民政局評估附近有基督教納骨塔供安置等短期措施。為永康之未來整體發展，該地區以市地重劃方式整體開發可望改善以上情況。

地政局指出，永康二王市地重劃是經內政部都委會審定都市計畫並以市地重劃方式辦理開發；二王基督教墓園墓主家屬前年2月陳情反映後，市府非常重視，並協助提報文資審議，去年12月審議結果決議不列冊追蹤；但審議會也表示，墓園的歷史文化價值，並非僅透過賦予文化資產身份才能彰顯或保存。後續辦理市地重劃作業時，考量墓園的歷史意義與都市發展的平衡，市府後續將在地方說明會持續與民眾溝通，並依法辦理。

地政局也說明，市地重劃非土地徵收，重劃後土地分配在不妨礙重劃的公共設施情況下，以原位次配回給原地主所有，自救會所稱為財團而強行徵收之情事，顯屬誤解。

台南市文資處也說，專案小組初評有文化資產潛力，為避免審議前公墓受到改變或破壞，先做成「列冊追蹤」，但文資審議委員會討論後，基於「文化資產保存法」，認為不符合「歷史建築」及「文化景觀」的定義與登錄基準，因此不予登錄，同步也解除列冊追蹤。陳情人有意提請中央修正文資法文化景觀的規定，以及可能的行政訴訟，文資處將尊重其意願辦理。

墓園 文化資產 流浪犬

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