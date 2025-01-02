2025年「亞洲最佳旅行地」 臺南成為臺灣唯一上榜

照片取自臺南市政府

英國倫敦知名出版社Time Out旗下出版物《Time Out》雜誌公布2025年「亞洲最佳旅行地」，由當地編輯與撰稿人票選出8個目的地，臺南本次也躍上榜單，成為「亞洲最佳旅行地第4名」，也是臺灣唯一上榜的城市。對此，臺南市長黃偉哲表示，藉由臺南400系列活動，不僅凝聚臺南人的城市光榮感，也成功拓展臺南的國際知名度，打造臺南成為國際旅遊市場中的首選城市。

臺南市政府表示，《Time Out》文中介紹臺南為「臺灣最古老的城市與最初的首都」，也指出臺南為「全臺的美食之都」，是南部一顆充滿歷 史氣息的溫暖寶石。這座城市不僅擁有豐富的歷史與多元的文化，還融合了前衛的藝術、時髦的酒吧，以及令人垂涎的、多樣性的美食。文中盛讚臺南安平的豆花以及樹屋，也大力推薦國際龍舟錦標賽，推崇這是完美結合傳統民俗與河岸遊憩的活動。

黃偉哲市長表示，臺南屢獲國際媒體肯定為世界級的旅遊地點，是臺南人共享的榮光，臺南人共同創造的文化底蘊以及飲食文化，均是能吸引全球觀光客來到台南深度旅遊的獨特利基，後續市府也仍會持續努力，吸引更多國際遊客前來臺南，感受臺南之美。

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