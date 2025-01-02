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持續寒冷雲林再傳禽流感 今天撲殺萬餘隻紅羽土雞

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林再傳禽流感今天共撲殺萬餘隻紅羽土雞。記者蔡維斌／翻攝
雲林再傳禽流感今天共撲殺萬餘隻紅羽土雞。記者蔡維斌／翻攝

氣溫驟降，雲林縣麥寮鄉土雞場再傳禽流感，業者主動通報，確診為H5N1，雲林縣動植物防疫所今天撲殺1萬2375隻紅羽土雞；且鑑於禽流感升溫，即日起發放消毒藥劑給禽場，降低傳染病毒數量。

雲林縣動植物防疫所表示，麥寮鄉有1家土雞場這兩天出現雞隻異常死亡，業者主動通報，確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，執行撲殺64日齡紅羽土雞1萬2375隻。

並完成場區及周邊環境清潔及消毒，案場周邊的39間家禽場也列管，近日將進行採樣。

雲林縣長張麗善表示，禽流感疫情有升溫趨勢，去年末底迄今已連續3周有通報案例，為協助禽農防範禽流感疫情，將以場為單位發放消毒藥劑，進行消毒，降低環境病毒數量，避免疫情爆發。

農業部獸醫研究所最近在高雄與台南地區從雁鴨科的排遺，嘉義及台南黑面琵鷺等共檢出10件H5N1亞型高病原禽流感病毒

因此，雲林縣動植物防疫所提醒，近日氣溫偏低，且野鳥持續檢出禽流感病毒，病原透過野鳥進入國內禽場的風險高，養禽業者應立即加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒，提高警覺，每日自主觀察，倘發現禽隻異常，應主動通報，以利防疫單位可及時處置，減少擴散。

流感病毒 禽流感 雲林

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