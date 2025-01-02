斗六市路停收費廠商片面解約 公所急跳腳將究責重新招商

雲林縣斗六市112年起路邊停車收費，不料最近新接手的廠商以虧損為由昨天片面終止契約停止運作，斗六市公所指責廠商不應以單方面利益考量，罔顧民眾停車需求與交通秩序，將依法究責並重新招商，公所今天緊急公告即日起暫停收費。

為解決斗六市區長期來嚴重違停及占用道路等亂象，經多方協商好不容易完成路邊畫格，從112年4月起，並改善市區停車秩序及一位難求問題。

斗六起先推出無紙化收費引起反彈，公所與廠商解約，進一步改由4大超商繳費，車格也增加至1800多個，直到去年10月重新招商，由誼光公寓大廈管理公司得標，不料，運作約僅兩個月，突然喊卡，片面終止契約。

公所表示，誼光公司以虧損嚴重、不堪負荷為由要求終止契約，因一旦解約將影響市民權益及停車需求，公所拒絕終止契約，沒想到廠商仍執意片面解約，從昨天元旦起停止執行收費作業。

公所主祕孫旺田指出，誼光片面違約行為，不僅使收費政策無法推行，更丟下許多未完成的工作，包括累計至去年12月底，有將近3萬筆停車費催繳案件，以及200多個「月繳戶」權益，公所將依政府採購法公告在採購公報並依法究責。