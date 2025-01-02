聽新聞
0:00 / 0:00
經濟部長郭智輝新年首座談 傾聽台南百工百業心聲
立委陳亭妃今邀集經濟部長郭智輝到台南，與台南市商業總會百工百業進行綜合性座談，會中，郭智輝提到，現今少子化是全國課題，每年新生兒約13萬人，當時代背景及條件都不不同的情況下，要如何把台灣產品送到世界各地，打響台灣品牌，需要公私協力、一同集思廣益。
陳亭妃表示，隨著時代變遷，社會中的商業機能雖慢慢被淡化，但商業力量仍是基層的中流砥柱，因此無法忽視商業機能和商業的力量，近期提供質詢爭取，行政院已宣布今年將投入116億，提供「中小微企業多元振興發展計畫」，供30人以下「微」企業優惠貸款，同時給予研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課、增僱員工、加薪等4類租稅優惠，施行期間至2033年底。
台南市商業總會理事長宋俊明認為，商業界的議題多元且複雜，相信一個城市的走向，必須靠百工百業綿密的付出，才能蓬勃發展，尤其，像是台南刺繡已成為落寞的夕陽產業，過去許多百年老店逐漸被電腦、AI等取代，但精湛的刺繡技法卻依舊只能仰賴人類靈巧的雙手才能完成，如何重生刺繡產業並盡可能做到保存與傳承，需要政府一起來努力。
郭智輝說，自己2025年第1個公務行程就到台南，為台南商業發展打拼，對台南相當重視，而現今少子化是全國的課題，過去台灣每年新生兒數量，最多約有40幾萬，現在每年新生兒卻只有約13萬人，在時代、背景、條件都不一樣的情況下，勢必不能按照舊有的想法來思考，如何把台灣的產品送到世界各地，打響台灣品牌，需要公私協力、一同集思廣益。
陳亭妃也強調，各商業界代表今提出許多自身實際執行上面臨的困難，也與政府部門進行熱烈討論、交換意見，都會正式做成書面紀錄，並請相關單位1周內函送參與考察的立委辦公室並副知經濟委員會，未來更會登錄於立法院正式文書公報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言