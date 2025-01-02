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經濟部長郭智輝新年首座談 傾聽台南百工百業心聲

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委陳亭妃（站立者）今邀集經濟部長郭智輝到台南，與台南市商業總會百工百業進行綜合性座談，吸引不少企業、產業代表出席。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（站立者）今邀集經濟部長郭智輝到台南，與台南市商業總會百工百業進行綜合性座談，吸引不少企業、產業代表出席。記者萬于甄／攝影

立委陳亭妃今邀集經濟部長郭智輝台南，與台南市商業總會百工百業進行綜合性座談，會中，郭智輝提到，現今少子化是全國課題，每年新生兒約13萬人，當時代背景及條件都不不同的情況下，要如何把台灣產品送到世界各地，打響台灣品牌，需要公私協力、一同集思廣益。

陳亭妃表示，隨著時代變遷，社會中的商業機能雖慢慢被淡化，但商業力量仍是基層的中流砥柱，因此無法忽視商業機能和商業的力量，近期提供質詢爭取，行政院已宣布今年將投入116億，提供「中小微企業多元振興發展計畫」，供30人以下「微」企業優惠貸款，同時給予研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課、增僱員工、加薪等4類租稅優惠，施行期間至2033年底。

台南市商業總會理事長宋俊明認為，商業界的議題多元且複雜，相信一個城市的走向，必須靠百工百業綿密的付出，才能蓬勃發展，尤其，像是台南刺繡已成為落寞的夕陽產業，過去許多百年老店逐漸被電腦、AI等取代，但精湛的刺繡技法卻依舊只能仰賴人類靈巧的雙手才能完成，如何重生刺繡產業並盡可能做到保存與傳承，需要政府一起來努力。

郭智輝說，自己2025年第1個公務行程就到台南，為台南商業發展打拼，對台南相當重視，而現今少子化是全國的課題，過去台灣每年新生兒數量，最多約有40幾萬，現在每年新生兒卻只有約13萬人，在時代、背景、條件都不一樣的情況下，勢必不能按照舊有的想法來思考，如何把台灣的產品送到世界各地，打響台灣品牌，需要公私協力、一同集思廣益。

陳亭妃也強調，各商業界代表今提出許多自身實際執行上面臨的困難，也與政府部門進行熱烈討論、交換意見，都會正式做成書面紀錄，並請相關單位1周內函送參與考察的立委辦公室並副知經濟委員會，未來更會登錄於立法院正式文書公報。

台南 郭智輝 陳亭妃

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