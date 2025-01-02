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以移工為出發點 南市勞工局攜手成大拍影片談紓壓

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南目前移工人數達6萬8909人，其中，印尼籍外籍看護移工就占7成6，約有1萬1895人，然而移工在語言、文化適應及生活條件上都面臨許多挑戰，南市勞工局邀集成大社科院合作，除拍攝照護影片外，更以移工為出發點，教導外籍照護移工正確的紓壓方式。記者萬于甄／攝影
台南目前移工人數達6萬8909人，其中，印尼籍外籍看護移工就占7成6，約有1萬1895人，然而移工在語言、文化適應及生活條件上都面臨許多挑戰，南市勞工局邀集成大社科院合作，除拍攝照護影片外，更以移工為出發點，教導外籍照護移工正確的紓壓方式。記者萬于甄／攝影

台南目前移工人數達6萬8909人，其中，印尼籍外籍看護移工就占7成6，約有1萬1895人，然而移工在語言、文化適應及生活條件上都面臨許多挑戰，南市勞工局邀集成大社科院合作，除拍攝照護影片外，更以移工為出發點，教導外籍照護移工正確的紓壓方式。

勞工局表示，台南目前移工人數達6.8萬，社福移工約1.5萬人，產業移工則有5.3萬人，其中，國籍以印尼、泰國、越南及菲律賓為主，又以印尼籍外籍看護移工為大宗，然而，移工在語言、文化適應及生活環境是都面臨許多挑戰。

勞工局說明，為改善移工的工作與生活條件，近期與成功大學社科院合作，並結合成大醫院、護理學系及外籍學生等，共同拍攝製作影片，以印尼移工的失智症照護技巧為主題，影片更以移工母語呈現，希望提供實用照顧指引，協助提升移工職能及照護品質。

成大社科院也說，台灣失智症人口日益增加，幫助外籍看護移工了解失智症狀、有效照顧被看護者，將成為市府與學術單位重要的課題，此次影片共有2部，其一詳細介紹失智症症狀、日常照顧技巧及與被照顧者家屬的溝通。

其二，則是以移工為出發點，同理移工在照顧失智症患者時也會出現壓力，因此，提供方法讓移工能有效管理壓力，並提供專業照護技能。勞工局也強調，期盼透過影片，能提升移工在台的專業能力，同時促進其與照顧家庭的和諧互動，打造移工安居樂業的城市。

外籍看護 失智症 成大 移工

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