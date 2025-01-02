影／反對市地重畫刨祖墳 台南永康二王基督墓園家屬向市府陳情

台南市永康區的二王基督墓園近期因市地重劃計劃引發爭議，最近文資審議結果翻盤解除列冊追蹤，自救會及家屬代表今天前市府陳情表達強烈不滿，將向文化部提起訴願要求重行審議，另議員建議將基督教墓園佔地約0.6公頃，排除不列入重畫，市府說，市長黃偉哲很重視，只要在合法範圍及符合台南市的公益性，市府都會協助。

前立委陳以信等家屬代表及自救會，由市議員林燕祝陪同下前往市府陳情，該墓園由十多間基督教會於1970年代聯合購置，佔地約0.6公頃，安葬超過1千多座墓，因被納入永康二王市地重劃範圍要求遷葬，引起墓主家屬和自救會的強烈反對。

家屬們以墓園見證1949年基督教徒遷台的歷史，具有重要的文化和歷史價值，申請將墓園指定為文化景觀資產，市府文資處組成專家小組於去年10月中旬做成審查報告，肯定該墓園具備整體性、歷史性、地方性與唯一性的特殊文化價值，決議列冊追蹤並提請後續審議，但最近又翻盤解除列冊追蹤。

自救會代表牧師方永健表示，對市府文資審議決議不服，將依法向文化部提起訴願要求重行審議；專程從美國趕回的郭姓家屬也說，反對為土地開發利益，要求原貌保留；陳以信家族就有15門墓，陳以信說，可比照中正紀念堂以文化景觀方式保留，將在立法院推動修法，並指市府徵收程序存有重大違法瑕疵，墓園家屬將對市府提出行政訴訟，若有違法徵收疏失就移請監察院調查。

市府地政局指出，是依據都委會進行永康二王市地重畫，佔地約32公頃，目前進行公告範圍及計畫書核定中，並沒有強制徵收問題；市議員林燕祝說，只要將墓園排除就可免爭議；市府說，地主可依法提出都市計畫變更。

自救會強調，將堅持以法律程序捍衛墓園權益，尋求更妥善的解決方案，避免對台南重要基督教歷史文化資產造成無可挽回的損害

台南市文化資產管理處表示，墓園的文化資產審議過程完全依法進行，包括現場勘查、專家討論及審議會決議。由於墓園涉及永康市地重劃，為確保審議公正性，唯一的政府代表、文化局局長全程迴避審議。12月9日的審議會由出席委員推選召集人主持，最終決議解除列冊追蹤，市府尊重該結果。

市府副祕書長尤天厚表示，請願、訴願跟訴訟都是人民的權利，任何法律許可的範圍內，包括文資審議程序已經告一個段落，後續要如何重新開啟，法律都有規定，大家一起努力，包括提出新事實新證據，讓行政機關能夠重新行政程序，只要能夠照顧到大家又符合台南市的公益性，站在市府的立場都沒有反對的必要。