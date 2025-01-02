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台南國土功能分區圖重南輕北？議員籲給農民翻身機會 市府回應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府完成台南市國土功能分區圖，去年已報內政部審議。圖／南市都發局提供
台南市政府完成台南市國土功能分區圖，去年已報內政部審議。圖／南市都發局提供

國土計畫法期程已經立法三讀通過再延6年，雖然台南市已在去年向中央提報國土功能分區圖，但地方民眾認為既然有緩衝期，就應再溝通及檢討，抽回重報，更符應發展需要。市議員蔡育輝就批市府重南輕北，由農1劃為農2多在溪南。

地政局表示，台南已完成市版草案送中央審議，也顧及地方發展，並呼應民意，採彈性作法讓農1少了1萬5千公頃，但初審尚未過；由於國土功能分區圖作業期程已展延，有賴中央參酌各縣市意見研議，若有原則性回應，等修正畫設原則及相關執法配套出來，就可依據這些原則重新檢討，讓地方有機會。

都發局指出，因為國土功能分區圖作業期程延後，中央是續審還是重新檢討未定，若退回就重新檢討，如沒有就等中央的指示。基本上，國土計畫法的通盤檢討時間也到了，可以啟動通盤檢討，進行調整，做更好、更完整的規畫。

國土計畫法原定計今年4月30日上路，但各方意見多，立法院上周已三讀通過修正部分條文，將國土功能分區圖作業期程從4年再延長6年至2031年，希望這6年的緩衝期能多溝通，等配套完備後再上路。

台南市國土功能分區圖草案已在去年8月報請內政部審議，市府表示，市府團隊在國土功能分區圖繪製上集思協作，提出符合在地需求的因地制宜原則，以降低民眾對於制度轉換的疑慮。其中農1有15000公頃調整為農2。

蔡育輝表示，多數民眾對國土計畫法不瞭解，特別是土地一但被劃設為農1後就永無翻身餘地，要做耕作等農業使用，也因此，許多縣市為了顧及農民生計以及地方發展需求，把數萬公頃農1調整為農2。調為農2後，土地仍繼續農業使用，但若大環境好，有了機會，就可開發作為產業發展所用，讓農民有翻身的機會。

蔡育輝指都發局與地政局所調整的1萬5000公頃，多集中在南科、沙崙智慧科學城附近，溪北農1少有被劃設為農2，認為市府重南輕北，大新營地區農民的土地就不值錢，溪南的土地就較值錢。既然國土功能分區圖作業期程延後，就應在地方做更多溝通，聽取更多意見，也讓更多民眾了解，做出更好的規畫。

台南 國土功能分區圖 國土計畫法

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