統聯客運加入南市區公車服務 「9路」增加班次及停靠站

台南市區公車再有新業者上路營運！統聯客運於明（3）日起接手營運「9路」生活公車，同時由每日37班次增加為40班次，並依路況、時段需求靈活採用中型巴士及9人小巴混和調度，歡迎市民朋友多加利用。

交通局長王銘德指出，統聯客運無縫接軌「9路」公車後，班次由每日37班次增為40班次，並將起點從台南火車站調整為台南轉運站，終點也延伸到「東溪埔寮福安宮」，新增服務「新吉工業區」，路線更便利。

王銘德指出，「9路」在安南區路段行經公親里社區內道路狹小，會車不易，統聯客運配合市府要求，採用中型巴士和9人座小巴混和調度行駛，靈活運用適當的車型，並可兼顧行車安全和尖離峰載客人數。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，9路公車路由台南轉運站往返東溪埔寮福安宮，途中行經台南火車站、台南二中、大光國小、延平市場(長榮路)、瀛海中學、怡安路口、長安國小、新寮、公親里活動中心、新吉工業區、新復里、北極殿等重要據點。

台南市交通局配合市區公車路網重整，引進2家新進業者，繼巨業交通上線後，統聯客運也將正式通車營運，於3日起接手營運「9路」生活公車。

相關資訊可於大台南公車網站（http://2384.tainan.gov.tw），亦可電洽台南市公共運輸處（06）223-0330、統聯客運0800-676-676，或撥公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士）