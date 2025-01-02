快訊

紐奧良新年衝撞案15死，FBI調查：兇手稱受IS啟發

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

統聯客運加入南市區公車服務 「9路」增加班次及停靠站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市區公車路網重整 ， 「9路」公車3日起由統聯客運接手上路，並機動使用中巴及小巴。圖／交通局提供
台南市區公車路網重整 ， 「9路」公車3日起由統聯客運接手上路，並機動使用中巴及小巴。圖／交通局提供

台南市區公車再有新業者上路營運！統聯客運於明（3）日起接手營運「9路」生活公車，同時由每日37班次增加為40班次，並依路況、時段需求靈活採用中型巴士及9人小巴混和調度，歡迎市民朋友多加利用。

交通局長王銘德指出，統聯客運無縫接軌「9路」公車後，班次由每日37班次增為40班次，並將起點從台南火車站調整為台南轉運站，終點也延伸到「東溪埔寮福安宮」，新增服務「新吉工業區」，路線更便利。

王銘德指出，「9路」在安南區路段行經公親里社區內道路狹小，會車不易，統聯客運配合市府要求，採用中型巴士和9人座小巴混和調度行駛，靈活運用適當的車型，並可兼顧行車安全和尖離峰載客人數。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，9路公車路由台南轉運站往返東溪埔寮福安宮，途中行經台南火車站、台南二中、大光國小、延平市場(長榮路)、瀛海中學、怡安路口、長安國小、新寮、公親里活動中心、新吉工業區、新復里、北極殿等重要據點。

台南市交通局配合市區公車路網重整，引進2家新進業者，繼巨業交通上線後，統聯客運也將正式通車營運，於3日起接手營運「9路」生活公車。

相關資訊可於大台南公車網站（http://2384.tainan.gov.tw），亦可電洽台南市公共運輸處（06）223-0330、統聯客運0800-676-676，或撥公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士）

台南市區公車路網重整 ， 「9路」公車3日起由統聯客運接手上路。圖／交通局提供
台南市區公車路網重整 ， 「9路」公車3日起由統聯客運接手上路。圖／交通局提供

公車 台南 統聯

延伸閱讀

統聯客運即日起調漲4路線票價 另有4路線元旦起調降

蔣萬安上任2周年 議會通過與巴士底市簽訂第53個姐妹市

台南市區公車19路營運換手 低地板車型增班上路

搭巴士世紀奇遇！他給車費做1事司機竟暖送200元：坐一趟車送我吃下午茶

相關新聞

台南國土功能分區圖重南輕北？議員籲給農民翻身機會 市府回應

國土計畫法期程已經立法三讀通過再延6年，雖然台南市已在去年向中央提報國土功能分區圖，但地方民眾認為既然有緩衝期，就應再溝...

統聯客運加入南市區公車服務 「9路」增加班次及停靠站

台南市區公車再有新業者上路營運！統聯客運於明（3）日起接手營運「9路」生活公車，同時由每日37班次增加為40班次，並依路...

影／反對市地重畫刨祖墳 台南永康二王基督墓園家屬向市府陳情

台南市永康區的二王基督墓園近期因市地重劃計劃引發爭議，最近文資審議結果翻盤解除列冊追蹤，自救會及家屬代表今天前市府陳情表...

台南「左鎮草山搖擺星光」點燈 南台科大師生投入成亮點

台南左鎮公館社區「堊地生活藝術祭」明天下午舉辦「左鎮草山搖擺星光」點燈活動，南台科大創意產品設計系老師劉大琦帶同學參與製...

東洋第一製材所嘉義製材所封園改善 「貳陸陸杉Space」共享空間暫熄燈

嘉義縣阿里山腳下的嘉義製材所，日治時代被譽為「東洋第一」，復古木造建築曾是戰後製材所木業轉型竹製品加工廠，阿里山林鐵及文...

哥德式建築中華聖母朝聖地教堂整修啟用 網友：秒飛巴黎聖母院

天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是教會指定朝聖地，教宗方濟各為聖母態像加冕，哥德式建築教堂整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。