台南「左鎮草山搖擺星光」點燈 南台科大師生投入成亮點

台南左鎮公館社區「堊地生活藝術祭」明天下午舉辦「左鎮草山搖擺星光」點燈活動，南台科大創意產品設計系老師劉大琦帶同學參與製作「搖擺星光許願燈」成亮點 ，12盞在地竹與堊土材料製作、每盞有7朵竹風車，象徵蛇年步步高升，七星高照，結合科技讓民眾能用手機許下新年心願。

左鎮老街則是投入新春妝點，歡喜迎蛇年、注入新春的氛圍。作品設計紫色、紅色、金黃色和群青色四種布長條。紫色象徵著高貴與祝福，紅色代表喜慶與吉祥，金黃色象徵皇室的榮耀與繁榮，群青色則為空間帶來深邃與寧靜的感受。色彩交織懸掛老街天空形成流動的「天幕」。為老街注入了新的生命力，讓民眾感受到節慶的喜悅與文化延續。

現場展示「堊地泥塑牆」、「野燒草鴞藝術裝置」由南台師生、左鎮藝術家陳瑋軒和土星工作室及參與民眾共同創作，以藝術形式「致敬堊地的自然景觀與文化傳承」，讓民眾可更深入了解草山的歷史背景與文化特色。星光許願燈、堊地星光泥塑牆、野燒草鴞藝術裝置將展至5月1日。

主辦單位表示，這一系列的藝術創作不僅展現了左鎮的美麗夜景，也讓民眾能夠在祈願燈光下，感受新的一年充滿希望與展望。歡迎民眾到草山里活動中心參與點亮星光許願燈，體驗獨特的堊土藝術和當地自然風光。

台南市天文協會則帶領民眾近距離觀察夜空絢麗，探索星雲、行星、銀河的壯麗景象。從活動中心望向冬天北方星座，觀測2025年初的星空，將有機會看到明亮的火流星劃破夜空的機會。

左鎮區長余基吉表示，這不僅是藝術創作展示，也是社區與學校間的深度合作，將左鎮獨特的人文精神與自然景觀以全新方式呈現，吸引更多人來到這片土地，探索這座小鎮的魅力。活動也呼應了新一年的希望與祝福，為草山和民眾的生活增添光彩。