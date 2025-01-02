快訊

紐奧良新年衝撞案15死，FBI調查：兇手稱受IS啟發

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

台南永康二王基督墓園解除列冊追蹤 自救會陳情

中央社／ 台南2日電

台南市永康二王基督墓園申請文化景觀資產保存解除列冊追蹤，自救會擔心未來恐將依市地重劃進度擇期強制遷葬，今天前往永華市政中心陳情。市府表示，全案依文資法辦理。

永康二王基督墓園自救會代表與部分墓主家屬，在前國民黨籍立法委員陳以信、台南市議員林燕祝等人陪同下，今天到台南市永華市政中心遞交陳情書，反對永康二王基督墓園申請文化景觀資產保存解除列冊追蹤，將依法向文化部提起訴願要求重行審議。

自救會指出，永康二王基督墓園由台南市10多間基督教會於民國60年代初期合資購置，佔地0.6公頃，已埋葬1000多門墓，但市府近年推動永康市地重劃，強制將墓園納入重劃及要求遷葬。

市府表示，台南市文化資產管理處接獲永康二王基督墓園提報案後，專案小組完成現場勘查及彙整意見，再提送文化資產審議會討論，依文化資產保存法辦理，文資審議會決議解除列冊追蹤，市府也尊重文資審議會決議。

台南 墓園 文化資產 自救會

延伸閱讀

台南永康全民運動館動土 標榜打造多功能全齡運動新地標

台南永康全民運動館動土 預計115年完工

機車可通行了！台南永康東橋一路改「便道」今重新開放

南市永康鐵工廠傳工安意外！男子捲入輸送帶當場慘死

相關新聞

台南國土功能分區圖重南輕北？議員籲給農民翻身機會 市府回應

國土計畫法期程已經立法三讀通過再延6年，雖然台南市已在去年向中央提報國土功能分區圖，但地方民眾認為既然有緩衝期，就應再溝...

統聯客運加入南市區公車服務 「9路」增加班次及停靠站

台南市區公車再有新業者上路營運！統聯客運於明（3）日起接手營運「9路」生活公車，同時由每日37班次增加為40班次，並依路...

影／反對市地重畫刨祖墳 台南永康二王基督墓園家屬向市府陳情

台南市永康區的二王基督墓園近期因市地重劃計劃引發爭議，最近文資審議結果翻盤解除列冊追蹤，自救會及家屬代表今天前市府陳情表...

台南「左鎮草山搖擺星光」點燈 南台科大師生投入成亮點

台南左鎮公館社區「堊地生活藝術祭」明天下午舉辦「左鎮草山搖擺星光」點燈活動，南台科大創意產品設計系老師劉大琦帶同學參與製...

東洋第一製材所嘉義製材所封園改善 「貳陸陸杉Space」共享空間暫熄燈

嘉義縣阿里山腳下的嘉義製材所，日治時代被譽為「東洋第一」，復古木造建築曾是戰後製材所木業轉型竹製品加工廠，阿里山林鐵及文...

哥德式建築中華聖母朝聖地教堂整修啟用 網友：秒飛巴黎聖母院

天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是教會指定朝聖地，教宗方濟各為聖母態像加冕，哥德式建築教堂整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。