台南永康二王基督墓園解除列冊追蹤 自救會陳情

台南市永康二王基督墓園申請文化景觀資產保存解除列冊追蹤，自救會擔心未來恐將依市地重劃進度擇期強制遷葬，今天前往永華市政中心陳情。市府表示，全案依文資法辦理。

永康二王基督墓園自救會代表與部分墓主家屬，在前國民黨籍立法委員陳以信、台南市議員林燕祝等人陪同下，今天到台南市永華市政中心遞交陳情書，反對永康二王基督墓園申請文化景觀資產保存解除列冊追蹤，將依法向文化部提起訴願要求重行審議。

自救會指出，永康二王基督墓園由台南市10多間基督教會於民國60年代初期合資購置，佔地0.6公頃，已埋葬1000多門墓，但市府近年推動永康市地重劃，強制將墓園納入重劃及要求遷葬。

市府表示，台南市文化資產管理處接獲永康二王基督墓園提報案後，專案小組完成現場勘查及彙整意見，再提送文化資產審議會討論，依文化資產保存法辦理，文資審議會決議解除列冊追蹤，市府也尊重文資審議會決議。