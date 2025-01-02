東洋第一製材所嘉義製材所封園改善 「貳陸陸杉Space」共享空間暫熄燈

嘉義縣阿里山腳下的嘉義製材所，日治時代被譽為「東洋第一」，復古木造建築曾是戰後製材所木業轉型竹製品加工廠，阿里山林鐵及文資處上月底封園，進行為期15個月設施景觀改善工程，製材所暫停開放，園區阿里山世界遺產協會承租經營的「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，暫時熄燈搬遷。

阿里山世界遺產協會2023年7月承接嘉義製材所管理服務，經營「貳陸陸杉Space」複合式共享空間，打造全台唯一擁有歷史建築、杉池大草原和文創市集共享場域，阿里山世遺協會2019年進駐成立「木頭人市集」，接著成立「貳陸陸杉」，命名呼應阿里山最高峰大塔山海拔高度2663公尺，取其國字大寫諧音「杉」，提供閱讀辦公、咖啡小食、沙龍講座及企業包場等服務。

阿里山世遺協會說，為保護這片土地，長期培育深耕嘉義文史與在地藝文，「貳陸陸杉Space」從營運到現在，共提供69場各界活動空間租借、辦理8場在地活動推廣、2場藝文活動串聯。

隨著嘉義製材所機具工廠古蹟挖掘與文史調查研究進展順利，成功模擬出日治時期機具工廠運作情況，預期未來以科技展演方式靜、動態呈現林業文化歷史脈絡，因嘉義製材園區含機具工廠及施工範圍需進行為期1年多封園。

為迎接完善展覽與呈現，讓工程團隊順利運作，2024年底「貳陸陸杉Space」離開製材所園區，前往嘉市東區新據點，營運1年半從設備到水電開銷近200萬，收入不足攤平成本，對非營利組織的阿里山世遺協會是沉重負擔，需各界協助減輕負擔。