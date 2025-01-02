哥德式建築中華聖母朝聖地教堂整修啟用 網友：秒飛巴黎聖母院

天主教嘉義教區梅山鄉教堂供奉中華聖母態像，穿清朝官服戴皇冠，是教會指定朝聖地，教宗方濟各為聖母態像加冕，哥德式建築教堂整修完成，日前跨年夜啟用，光輝燦爛，美輪美奐，與法國浴火重生啟用的巴黎聖母院，都是歌德式建築造型，成為宗教觀光新地標，網友形容「秒飛巴黎聖母院」。

中華聖母態像仿造清朝中國河北省清苑縣東閭聖堂畫像所製，顯示教會信仰本地化，跨年夜，嘉義教區雲嘉縣市神職人員及教友齊聚，主教浦英雄主禮隆重跨年彌撒，呼應教宗開聖門迎希望禧年，希望整修完工啟用的中華聖母朝聖地教堂，吸引世界各地朝聖者來此。

中華聖母朝聖地牧靈中心5月啟用，接續教堂整修啟用，提供世界各地朝聖者住宿靈修祈禱，還可串連梅山鄉知名景點梅山公園、太平雲梯、瑞里風景區，以及周邊大林鎮觀光工廠等地，規畫宗教觀光休閒之旅。

哥德式建築風格發源於法國巴黎，當代普遍被稱作「法國式」哥德；哥德式建築物最多國家在德語系國家。哥德式教堂常見歐洲主教座堂、修道院與教堂。18世紀，英格蘭開始哥德復興，蔓延至19世紀歐洲，持續至20世紀，主要影響教會與大學建築。

教會人士說，哥德式建築最能夠發揮教義精神，當人走進教堂，感受到空靈與主同在的氛圍，藉建築線條、光線以及整體設計，哥德式教堂將信仰呈現在建築內部跟外觀，教堂就是天人合一祈禱所，整修啟用的中華聖母朝聖地教堂，不僅有歌德式建築特色，還新增聖經福音耶穌故事彩繪聖像玻璃。