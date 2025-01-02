南市交通事故去年減少死亡25人 黃偉哲指有3大關鍵主因

台南市政府在2023年的交通安全防制工作取得顯著成果，全年A1交通事故死亡人數較2022年減少25人，降幅達14.2%；行人A1死亡人數也減少2人，降幅為10%。這一成果不僅符合中央政策訂定的7%目標，更彰顯市府團隊在交通安全改善上的持續努力與成效。

市長黃偉哲表示，交通事故防制工作挑戰重重，不僅需快速應對短期問題，也需擬定中長期策略，全面提升道路安全。他強調，減少交通事故死亡人數的關鍵在於推動工程、教育與執法三方面的協調發展，並針對高風險路段與族群實施精準對策。

市府道安團隊在2023年採取多項措施，有效降低事故風險。工程方面，完成10處易肇事路段改造，改造4處特殊路型路口，包括圓環及非正交路口。此外，校園周邊道路進一步優化，設置行人專用時相50處、早開時相150處、標線型人行道15處，並新增21處行人庇護島，為學童及行人提供更安全的環境。

執法方面，市府導入30處多功能科技執法設備，強化交通違規監控，並推動全國規模最大的智慧優先號誌系統，提升救護車通行效率，縮短黃金搶救時間。同時，針對酒駕問題，市府跨局處協作，連續3年榮獲內政部警政署酒駕防制六都第一，並多次獲得交通部「金安獎」表揚。

台南市交通局長王銘德指出，交通事故數據的減少背後，代表著市府團隊在事故熱區的精準防治與道路安全設施的逐步完善。針對A1事故，市府每月追蹤分析，迅速掌握風險因子，實施工程改善與執法行動；對於A2事故，則深入研究成因，檢討用路行為與交通環境，提出針對性的優化措施。

根據交通部統計，2023年前三季度台南市交通事故30日死亡人數較去年同期下降5.5%，第四季度事故數據亦呈現下降趨勢。市府的多項防制措施逐步顯現成效，並朝「零死亡」政策願景穩步邁進。

展望未來，台南市將以「台南市道路交通安全多元提升計畫」為藍圖，涵蓋9大行動計畫、21項策略及34項具體工作，持續改善高風險路段，推動百大路口安全計畫，並深化分齡分眾教育與智慧執法應用，打造更加安全友善的用路環境。