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嘉義市汙水下水道接管首期目標達成 今年開徵事業用戶使用費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市汙水下水道用戶接管工程，2018年推動至今接管1萬5千戶，達成第1期用戶接管目標。圖／嘉市府提供
嘉義市汙水下水道用戶接管工程，2018年推動至今接管1萬5千戶，達成第1期用戶接管目標。圖／嘉市府提供

嘉義市汙水下水道用戶接管工程共分3期施作，第1期工程進入尾聲，含蓋範圍含縱貫鐵路以西、世賢路以東及北社尾地區，2018年推動至今接管1萬5千戶，達成第1期用戶接管目標，今年開徵事業用戶使用費每度10元。

去年市府議會定期會提報「汙水下水道使用費徵收自治條例」費率，一般用戶每度5元，事業用戶10元，今年先開徵事業用戶，市府工務處說，開徵對象有福容ＶＯＣＯ酒店等10多家，每月約可收入1萬元，一般戶開徵期程未定，開徵前會與議會取得共識才實施，汙水下水道系統第二期計畫啟動。

嘉市汙水下水道建設，連續3年獲內政部國土管理署「全國汙水下水道建設計畫考核評鑑」第3組第1名，自2022年起連續3年創下「普及率年增加全國之冠」佳績，展現汙水建設卓越表現。

工務處表示，嘉市因歷史文化背景悠久，老舊平房建築多，施工過程挑戰重重，包括區域管網布設不易、道路狹窄，以及地下維生管線密布等問題。市府團隊施工前邀集管線單位協調遷移事宜，在市民支持與配合下，克服困難，如期完成第一期接管目標1萬5千戶，是推動城市永續發展重要里程碑。

為進一步改善市民生活環境與衛生品質，市府提前啟動第2期實施計畫，預定今年辦理劉厝地區汙水下水道管線修繕與用戶接管工程，以及汙水下水道第2期主、次幹管第1標工程，推動汙水系統進入人口密集區域。雖有更多的挑戰，但有第1期工程的成功經驗以及市民的支持，市府將持續與各單位合作，共同推動第2期工程，讓嘉市邁向繁榮進步，成為環境友善與幸福宜居模範城市。

嘉義市汙水下水道用戶接管工程，2018年推動至今接管1萬5千戶，達成第1期用戶接管目標。圖／嘉市府提供
嘉義市汙水下水道用戶接管工程，2018年推動至今接管1萬5千戶，達成第1期用戶接管目標。圖／嘉市府提供
嘉義市汙水下水道用戶接管工程，2018年推動至今接管1萬5千戶，達成第1期用戶接管目標。圖／嘉市府提供
嘉義市汙水下水道用戶接管工程，2018年推動至今接管1萬5千戶，達成第1期用戶接管目標。圖／嘉市府提供

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