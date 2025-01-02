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雲林北港環鎮免費公車春節啟動

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
北港武德宮與朝天宮去年1至9月入圍全國十大觀光遊憩據點。記者陳雅玲／攝影
北港武德宮與朝天宮去年1至9月入圍全國十大觀光遊憩據點。記者陳雅玲／攝影

雲林縣北港鎮是縣內觀光、宗教重鎮，鎮內北港朝天宮、武德宮去年觀光人次位居全國熱門宗教場所前2名，考量鎮內道路擁擠且停車格數不足，縣府將從春節實施北港環鎮接駁公車，每周六、日及國定假日行駛，免費接駁遊客，接駁路線從武德宮至北港好庫1911文化園區共7個站點。

根據交通部觀光署去年1至11月統計，北港朝天宮觀光人次943萬、北港武德宮觀光人次830萬，位居全國熱門宗教場所前2名，也入圍去年1至9月10大觀光遊憩據點，尤其每逢農曆3月瘋媽祖期間，北港鎮上被香客擠得水洩不通，停車位更是一格難求。

交通工務局長汪令堯說，為疏解北港交通壅塞、停車位難求的亂象及地方長期建議，縣府今年春節起，將啟動「北港環鎮接駁公車」，預計每周六、日及國定假日上午8時至下午6時行駛，間隔每小時一班，並視遊客量滾動式調整，預估實施到年底。

初步規畫接駁路線有武德宮、文化中心、鎮公所、登記所、水道頭文化園區、第一停車場及1911好庫文化產業園區共7站，若有調整將另行公告。縣府文觀處長陳璧君表示，北港燈會預計1月24日至2月14日展開，屆時將與交通工務局合作，透過環鎮公車接駁賞燈民眾。

公車 北港朝天宮 車位

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