黃偉哲元旦開球挺棒球 巨人盃青少棒賽開打 國內外48隊競逐

台南市巨人盃國際青少棒錦標賽今起開打，連續6天賽事分別在小北A、B棒球場、南英棒球場、歸仁國中棒球場、中信科大棒球場、中信金融管理學院棒球場進行。市長黃偉哲表示，日本也有多支球隊來參賽，再次展現了台灣與日本間的深厚友誼。

黃偉哲表示，今天天氣不冷不熱十分適合打棒球，是賽事完美的開始。這屆賽事共有48支隊伍參賽，也包括來自日本的球隊，希望藉由這場賽事，不僅能提升球技，也能促進國際間的情誼交流。

去年台灣棒球在世界棒球12強賽勇奪金牌，激勵了更多國人及青少年投身棒球運動，讓棒球文化更為蓬勃發展，黃偉哲也勉勵選手們透過比賽切磋球技，彼此成長，成為未來棒球界的明日之星。

開球儀式，由市長黃偉哲擔任投手，來自山形市的貴賓長谷川幸司市議員擔任打擊者，為賽事揭開序幕，市議員郭鴻儀、沈震東、陳怡珍也到場祝福賽事順利，共同喜迎新年到來，展現身為棒球城市的活力朝氣。

南市積極推動三級棒球的發展，每年皆會辦理巨人盃全國性及國際性賽事，這次的國際青少棒錦標賽共吸引南市、北市、新北、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義市、嘉義縣、高雄、屏東、台東、宜蘭、澎湖等18縣市，以及日本山形市、西東京聯隊、九州沖繩聯隊共48隊參賽。