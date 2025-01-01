元旦境外汙染來襲 南市空品亮紅燈採應變作為

元旦受高壓出海影響，台灣吹起東北風，攜帶境外汙染物入侵，導致西半部地區空氣品質受影響，下午3 時台南測站及善化測站都達對所有族群不健康等級的紅色警戒，其他測站也是橘色警示。為減輕汙染負荷，市府一早就啟動應變指揮中心，提醒市民外出做好防護，並採取應變作為。

依環境部空氣品質監測網資料顯示，今天清晨1時起，南部空氣品質就不佳，呈現橘色警示，到了凌晨3時，高雄、屏東已有多個測站亮紅色警戒，中午12點，設在台南市區的台南測站也呈現紅色警戒，接著到下午3時，善化測站也亮紅燈，直到4時轉為橘色，但高雄、屏東都一片紅色警戒，雲林斗六測站也亮紅燈，空氣品質普遍壞。

台南市環保局表示，市府各單位與環保局協力展開空汙應變行動，1日清晨5時派出洗街車執行道路清潔，並通知逾100處營建工地增加灑水頻率，要求60家大型固定汙染源實施降載減排。

環保局也在醫院周邊進行機車怠速稽查、重點路段執行柴油車目視判煙，加強管制移動汙染源；同時也由市府相關局處通知所屬敏感族群機構等134家單位做好防護措施，並透過跑馬燈、大型路口電視牆等方式，提醒市民減少戶外活動。

市長黃偉哲指出，元旦假期期間，受境外汙染影響，戶外空氣品質不佳。呼籲民眾在享受假日時光時，務必注意自我防護，保護呼吸道健康。

環保局隨時關注空品變化啟動應變作為，建議市民朋友可留意空氣品質監測網（https://airtw.moenv.gov.tw/），環保局每日更新空品狀況，提供即時空氣品質訊息。