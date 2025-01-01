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台南跨年晚會高人氣 黃偉哲邀民眾許願下回卡司

中央社／ 台南1日電

台南市政府昨晚舉辦「台南好YOUNG跨年演唱會」，統計現場達25萬人次參與，網路直播觀看次數達268萬次，比去年多出30萬次，台南市長黃偉哲邀民眾許願下一次跨年卡司清單。

台南市政府新聞稿指出，此次跨年晚會集結台、韓、日等19組重磅藝人卡司，長達7小時馬拉松式演出，其中韓國巨星李俊昊帶來勁歌熱舞時，台下向日葵花海應援，及眾多觀眾長達數十聲連喊「李俊昊」，顯示超高人氣魅力。

市府指出，YouTube同時在線觀看人次破10萬，觀看次數更高達268萬次，較去年多出30萬次，除打破台南自己紀錄外，也再次勇奪YouTube發燒影片第1，也高出同日發燒影片第2名約百萬觀看次數，成果突出。

台南市政府指出，擔綱跨年後壓軸演出的本土天團玖壹壹，團員洋蔥當場向市長黃偉哲許願，今年還要再到台南跨年擔任演唱嘉賓，黃偉哲也當場允諾。

黃偉哲透過新聞稿表示，未來會繼續辦好耶誕跨年系列活動，市府雖沒有很多預算，仍將持續結合企業主、贊助商力量來祭出傲人卡司，也歡迎民眾到他的臉書及IG敲碗許願下一次卡司清單。

跨年晚會 黃偉哲

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