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南鯤鯓代天府乙巳年吉祥字「安」 7大書法名師現場揮毫寫春聯

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國定古蹟的南鯤鯓代天府今天舉辦元旦「乙巳年迎新年」寫春聯、贈春聯活動，邀集7大書法名師現場揮毫。記者萬于甄／攝影
國定古蹟的南鯤鯓代天府今天舉辦元旦「乙巳年迎新年」寫春聯、贈春聯活動，邀集7大書法名師現場揮毫。記者萬于甄／攝影

有「台灣王爺總廟」之稱、被列為國定古蹟的南鯤鯓代天府，今元旦舉辦「乙巳年迎新年」寫春聯、贈春聯活動，邀集7大書法名師現場揮毫外，同時也推出「跋桮贈團扇」活動，限量600支，吸引不少信眾排隊擲筊，只要獲得聖杯，就能將團扇帶回家。

南鯤鯓代天府除了每年農曆大年初一會抽出國運籤外，國曆元旦假期也會舉辦寫春聯、贈春聯，今年活動邁入第8年，許多信眾一早就等在東側迴廊及廟前廣場；廟方今年邀集曾遜祥、游豐裕等7位書法大師，民眾可依喜愛佳句指定書寫，也可排隊索取寫好的春聯，限量1000份。

此外，今年首度舉辦「跋桮贈團扇」，由田金生、張明琴等8位水墨畫大師，以水墨畫牡丹圖案，親筆繪製限量600支團扇，每支團扇不僅充滿藝術之美，更有深遠的祝福，不少信眾也排隊擲筊，只要獲得聖杯，就能將團扇帶回家收藏，也是新年珍貴的紀念品。

南鯤鯓代天府表示，元旦除了寫春聯、贈春聯外，總幹事侯賢名今也在五王殿跋桮請示五府千歲，南鯤鯓代天府乙巳年吉祥字確定為「安」，該吉祥字將在農曆年開廟門儀式中，贈予參與者信眾，象徵祈福新年平安順遂、萬事如意，頗具意義，春節時期也歡迎民眾前來參香祈福。

南鯤鯓代天府今舉辦元旦「乙巳年迎新年」寫春聯、贈春聯活動，除邀集7大書法名師現場揮毫外，同時也推出「跋桮贈團扇」活動，限量600支，吸引不少信眾排隊擲筊，只要獲得聖杯，就能將團扇帶回家。記者萬于甄／攝影
南鯤鯓代天府今舉辦元旦「乙巳年迎新年」寫春聯、贈春聯活動，除邀集7大書法名師現場揮毫外，同時也推出「跋桮贈團扇」活動，限量600支，吸引不少信眾排隊擲筊，只要獲得聖杯，就能將團扇帶回家。記者萬于甄／攝影

元旦 南鯤鯓代天府 春聯

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