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英國雜誌公布亞洲最佳8旅行地 台南第4全台唯一上榜

中央社／ 台南1日電
英國知名文化雜誌Time Out公布2025年「亞洲最佳旅行地」，由編輯與撰稿人選出8個目的地，台南躍上榜單，成為「亞洲最佳旅行地第4名」。圖為台南400農漁地景藝術節－生生萬物：戶外裝置藝術展。台南市政府提供
英國知名文化雜誌Time Out公布2025年「亞洲最佳旅行地」，由編輯與撰稿人選出8個目的地，台南躍上榜單，成為「亞洲最佳旅行地第4名」。圖為台南400農漁地景藝術節－生生萬物：戶外裝置藝術展。台南市政府提供

英國知名文化雜誌Time Out公布2025年「亞洲最佳旅行地」，由編輯與撰稿人選出8個目的地，台南躍上榜單，成為「亞洲最佳旅行地第4名」，也是此次台灣唯一上榜城市。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南400系列活動在跨年晚會後劃下句點，但熱度仍不減，2025年被Time Out雜誌列為8大「亞洲最佳旅行地」第4名。

市府表示，先前英國國家地理旅遊雜誌（NationalGeographic Traveller）選出「2024年全球30個最酷景點」、美國有線電視新聞網（CNN）選出「2024年全球24個最值得造訪的地點」，台南皆在名單中，當時也是灣唯一入選城市。

市府指出，Time Out在文中介紹台南為「台灣最古老的城市與最初的首都」，也指出台南為「全台的美食之都」，是南部一顆充滿歷史氣息的溫暖寶石，不僅擁有豐富歷史與多元文化，還融合前衛藝術、時髦酒吧，以及令人垂涎多樣美食。

市府表示，文中盛讚台南安平豆花及樹屋，也推薦國際龍舟錦標賽，推崇這是完美結合傳統民俗與河岸遊憩活動。

市長黃偉哲也透過新聞稿表示，台南屢獲國際媒體肯定為世界級旅遊地點，是台南人共享的榮光，台南人共同創造文化底蘊及飲食文化，都是能吸引全球觀光客到台南旅遊的獨特利基，市府將持續努力吸引更多國際遊客造訪，感受台南之美。

台南 景點 美食

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