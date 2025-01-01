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優遊吧斯攜手UCC 要讓阿里山咖啡走出大山走進世界

中央社／ 嘉義縣1日電

日本咖啡製造商UCC優仕咖啡公司，今天與阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園簽訂咖啡合作契作農場意向書，準備一同將阿里山咖啡推上國際市場，提升阿里山咖啡在世界咖啡市場能見度。

日商UCC公司今天上午在優遊吧斯阿里山鄒族文化部落，與優遊吧斯瑪翡咖啡莊園簽訂咖啡合作契作農場意向書，由UCC總經理系山英二及優遊吧斯董事長鄭虞坪代表簽約，嘉義縣長翁章梁擔任見證人，民進黨立委陳冠廷也出席。

鄭虞坪致詞表示，阿里山咖啡種植區域位處北回歸線上，氣候環境非常適合咖啡生長，品質特別優異，且口味特殊飽滿圓潤，每一滴都是無可取代好滋味，如今能與國際知名咖啡公司合作，希望讓阿里山咖啡走出大山、走進世界。

鄭虞坪說，雖然今天只簽合作意向書，但雙方採購合約已經擬得差不多，期待以5年為期，穩定供應咖啡豆給UCC。

翁章梁說，UCC如此大品牌能與優遊吧斯簽定合作意向，顯示嘉義咖啡真的好，希望這樣的合作能夠長長久久。

鄭虞坪說，優遊吧斯成立於2010年6月27日，同時也在阿里山種下第一批200棵咖啡樹，是阿里山唯一擁有生產研發中心的咖啡莊園，同時更是全國唯一通過國際雨林聯盟組織認證及穆斯林認證的咖啡莊園，目前擁有逾2萬棵咖啡樹（含契種），每年可生產近20噸咖啡生豆。

咖啡豆 嘉義 阿里山

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