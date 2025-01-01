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魚夫病逝…生前曾任嘉市駐市作家 留下史蹟老建築漫畫作品、珍貴月曆

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
政治漫畫家「魚夫」（左）2天前因肝癌病逝；魚夫2016年受嘉義市前市長涂醒哲（右〉）聘請，擔任駐市作家，留下老嘉義火車站等多幅諸羅史蹟老建築漫畫作品，製成2016年月曆，讓人懷念。記者魯永明／翻攝
政治漫畫家「魚夫」（左）2天前因肝癌病逝；魚夫2016年受嘉義市前市長涂醒哲（右〉）聘請，擔任駐市作家，留下老嘉義火車站等多幅諸羅史蹟老建築漫畫作品，製成2016年月曆，讓人懷念。記者魯永明／翻攝

政治漫畫家「魚夫」2天前因肝癌病逝享壽65歲；魚夫2016年受嘉義市前市長涂醒哲聘請，擔任駐市作家，留下老嘉義火車站等多幅諸羅史蹟老建築漫畫作品，製成2016年月曆，讓人懷念，魚夫生前與已故民進黨資深議員蔡文旭是好友，如今蔡文旭、魚夫相繼離世，讓人不勝唏噓。

嘉市議會60歲5屆資深議員、民進黨團總召蔡文旭罹肺癌，去年住台大醫院醫治逾2個月病逝，在嘉市殯儀館舉行告別式，前市長涂醒哲及魚夫，前來送他最後一程，場面哀榮。魚夫與蔡文旭生前是好友，常到嘉義市吃小吃美食。

2016年，涂醒哲聘請魚夫擔任嘉市新任駐市作家，從上任駐市作家李昂手上接棒，涂醒哲見證下交棒，為記錄嘉義的美好、嘉義市駐市作家的傳承寫下歷史性的一刻。

當時涂醒哲說，為記錄嘉市點點滴滴，他非常重視第三屆駐市作家人選，他非常欣賞魚夫漫畫，以詼諧幽默畫筆針貶時政「畫中有話」，引人共鳴。盼透過魚夫畫筆、影像與文字，以及在網路上影響力，讓更多人知道嘉義市的美好，移居信任幸福新嘉義。

涂說，嘉市是魚夫童年寒暑假流連忘返的所在，那時嘉義是檜木之城、是充滿特色古建築商業活絡的美麗大城，能畫擅寫的魚夫用畫筆「找回」當時老嘉義，包括嘉義驛、東西市場、老郵局、噴水池，一點一滴在魚夫的畫裡重現。

更美妙的是，魚夫不僅用畫找回了老嘉義，更用網路、攝影、臉書與LINE分享了新嘉義的美好，這種新與舊、畫與書寫、影像與網路的紀錄，非常深刻，會讓更多人了解、愛上嘉義。

政治漫畫家「魚夫」（左）2天前因肝癌病逝；魚夫2016年受嘉義市前市長涂醒哲（右〉）聘請，擔任駐市作家，留下老嘉義火車站等多幅諸羅史蹟老建築漫畫作品，製成2016年月曆，讓人懷念。記者魯永明／翻攝
政治漫畫家「魚夫」（左）2天前因肝癌病逝；魚夫2016年受嘉義市前市長涂醒哲（右〉）聘請，擔任駐市作家，留下老嘉義火車站等多幅諸羅史蹟老建築漫畫作品，製成2016年月曆，讓人懷念。記者魯永明／翻攝
政治漫畫家「魚夫」（左）2天前因肝癌病逝；魚夫2016年受嘉義市前市長涂醒哲（右〉）聘請，擔任駐市作家，留下老嘉義火車站等多幅諸羅史蹟老建築漫畫作品，製成2016年月曆，讓人懷念。記者魯永明／翻攝
政治漫畫家「魚夫」（左）2天前因肝癌病逝；魚夫2016年受嘉義市前市長涂醒哲（右〉）聘請，擔任駐市作家，留下老嘉義火車站等多幅諸羅史蹟老建築漫畫作品，製成2016年月曆，讓人懷念。記者魯永明／翻攝

嘉義 涂醒哲 漫畫家

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