快訊

紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

吃得少、瘦得快並非好事 營養師授5個好習慣助健康減重不復胖

聽新聞
0:00 / 0:00

跨年深夜煙火鞭炮噪音擾民 嘉市消防局報案檢舉電話不停…下場曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
跨年迎接2025新年到來，昨天深夜到今天凌晨，嘉義市區煙火鞭炮聲四起擾民，消防局接獲陳情檢舉電話不斷，共受理12件，消防人員出勤勸導。記者魯永明／翻攝
跨年迎接2025新年到來，昨天深夜到今天凌晨，嘉義市區煙火鞭炮聲四起擾民，消防局接獲陳情檢舉電話不斷，共受理12件，消防人員出勤勸導。記者魯永明／翻攝

跨年迎接2025新年到來，昨天深夜到今天凌晨，嘉義市區煙火鞭炮聲四起擾民，消防局接獲陳情檢舉電話不斷，共受理12件，消防人員出勤勸導，因元旦及前1日，燃放煙火鞭炮不受法規禁止，消防人員無法可罰。

「半夜了！」煙火鞭炮還放不停，許多市民睡夢中被吵醒，家中有小孩的被吵到睡不著覺，打到消防局119報案，要求取締，消防人員出勤勸導，燃放煙火鞭炮跨年迎新民眾大多是年輕人。

消防人員說，依「嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例」規定，嘉市府所轄行政區域，清晨6點之前到晚間10點之後，禁止施放一般爆竹煙火。下列區域除前項規定時間禁止施放外，下列時間也禁止施放：各機關及各級學校周界30公尺範圍內：自上午8點至下午4點止。各醫療機構（診所除外）周界30公尺範圍內：全日。

但元旦及前1日、春節至元宵節、清明節、端午節、中元節、中秋節、國慶日及經市府公告日期，得不受前2項限制。違反規定，依爆竹煙火管理條例第29條處罰。

消防人員只能勸導無法處罰，環保局也接獲多件煙火鞭炮擾民噪音陳情案件，違規施放爆竹煙火，不需量測噪音值，可依「噪音管制法」處罰，若鞭炮粒狀物汙染及炮屑未清掃部分，還可依「空氣汙染防制法」及「廢棄物清理法」規定告發。

跨年迎接2025新年到來，昨天深夜到今天凌晨，嘉義市區煙火鞭炮聲四起擾民，消防局接獲陳情檢舉電話不斷，共受理12件，消防人員出勤勸導。記者魯永明／翻攝
跨年迎接2025新年到來，昨天深夜到今天凌晨，嘉義市區煙火鞭炮聲四起擾民，消防局接獲陳情檢舉電話不斷，共受理12件，消防人員出勤勸導。記者魯永明／翻攝

嘉義 噪音 消防人員 跨年

延伸閱讀

NONO遭起訴！朱海君接跨年演唱 突喊：「我今天還沒結婚」

台東跨年湧入5.5萬人 嗨翻國際地標

機車改裝排氣管新制 桃園新屋開出全國首張罰單

跨年焰火施放意外綠營炮聲隆隆 盧秀燕：調查依規究責

相關新聞

魚夫病逝…生前曾任嘉市駐市作家 留下史蹟老建築漫畫作品、珍貴月曆

政治漫畫家「魚夫」2天前因肝癌病逝享壽65歲；魚夫2016年受嘉義市前市長涂醒哲聘請，擔任駐市作家，留下老嘉義火車站等多...

北港香客絡繹不絕塞爆 縣府今年春節起啟動環鎮公車

雲林縣北港鎮是縣內觀光、宗教重鎮，鎮內北港朝天宮、武德宮2024年觀光人次位居全國熱門宗教場所前兩名，考量鎮內道路擁擠且...

跨年深夜煙火鞭炮噪音擾民 嘉市消防局報案檢舉電話不停…下場曝

跨年迎接2025新年到來，昨天深夜到今天凌晨，嘉義市區煙火鞭炮聲四起擾民，消防局接獲陳情檢舉電話不斷，共受理12件，消防...

迎接2025元旦 黃偉哲：以更多建設為台南打造美好的生活

迎接2025元旦新年，台南市政府今早分別在新營南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，市長黃偉哲也發表新年願...

財劃法修法 黃偉哲：台南守財政紀律才能補缺口

台南市長黃偉哲今天上午出席元旦升旗典禮，被媒體問到有關未來市府受財政收支劃分法修法影響，他說，接下來捷運規劃設計等建設會...

南市婦女會升旗典禮像嘉年華 謝龍介：當家不鬧事在野好相助

迎接新的一年，台南市婦女會今天在北區成功國中舉辦不一樣升旗典禮，各區婦女會結合新年，以踩街方式盛裝登場，現場國旗、國旗氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。