跨年深夜煙火鞭炮噪音擾民 嘉市消防局報案檢舉電話不停…下場曝

跨年迎接2025新年到來，昨天深夜到今天凌晨，嘉義市區煙火鞭炮聲四起擾民，消防局接獲陳情檢舉電話不斷，共受理12件，消防人員出勤勸導，因元旦及前1日，燃放煙火鞭炮不受法規禁止，消防人員無法可罰。

「半夜了！」煙火鞭炮還放不停，許多市民睡夢中被吵醒，家中有小孩的被吵到睡不著覺，打到消防局119報案，要求取締，消防人員出勤勸導，燃放煙火鞭炮跨年迎新民眾大多是年輕人。

消防人員說，依「嘉義市爆竹煙火施放管制自治條例」規定，嘉市府所轄行政區域，清晨6點之前到晚間10點之後，禁止施放一般爆竹煙火。下列區域除前項規定時間禁止施放外，下列時間也禁止施放：各機關及各級學校周界30公尺範圍內：自上午8點至下午4點止。各醫療機構（診所除外）周界30公尺範圍內：全日。

但元旦及前1日、春節至元宵節、清明節、端午節、中元節、中秋節、國慶日及經市府公告日期，得不受前2項限制。違反規定，依爆竹煙火管理條例第29條處罰。

消防人員只能勸導無法處罰，環保局也接獲多件煙火鞭炮擾民噪音陳情案件，違規施放爆竹煙火，不需量測噪音值，可依「噪音管制法」處罰，若鞭炮粒狀物汙染及炮屑未清掃部分，還可依「空氣汙染防制法」及「廢棄物清理法」規定告發。