迎接2025元旦 黃偉哲：以更多建設為台南打造美好的生活

迎接2025元旦新年，台南市政府今早分別在新營南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，市長黃偉哲也發表新年願景，強調面對2025年全新挑戰，市府團隊將繼續堅守崗位，以更多建設、豐富活動，為台南城市進步留下深刻印象，打造美好的生活。

2025台南好young跨年晚會昨晚順利落幕，南市府初估活動現場約湧入25萬人次，市警局也派遣超過100名警力、36名義交人力部署，今凌晨12點煙火施放、12點40分表演活動結束後，約50分鐘內人潮逐漸散去，交通也恢復順暢。

黃偉哲說，回顧過去一年充滿挑戰，大家一起經歷台南400難忘的一年，也重新擦亮台南這座文化古都的招牌，此外，從年初的台灣燈會在台南、新營波光節、月津港燈節、南瀛民俗藝術節、文博會到台灣設計展等，多項活動都讓台南被世界看見。

他強調，面對2025年又有全新的挑戰，市府團隊會堅守崗位，包含國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心、即將完工的社會住宅、特色公園以及4月份舉辦的全國中等學校運動會等，未來期盼讓台南不只是六都之一，更能成為深具國際競爭力的城市。