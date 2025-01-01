台南跨年晚會估湧25萬人次 散場清出11噸垃圾

台南市政府舉辦「2025台南好young」跨年晚會，今天凌晨人潮才散，市府統計湧入約25萬人次參與；熱鬧過後，現場共清出11噸垃圾，同時動員人力加強周邊環境清潔工作。

市長黃偉哲上午出席市府元旦升旗典禮，接受媒體聯訪表示，此次跨年晚會吸引25萬人次民眾一起迎接2025年，演唱會結束後，仍有三五好友以野餐墊續攤、留下來拍畢業照、跳舞熱鬧景象，甚至有熱心民眾主動加入撿拾垃圾工作。

黃偉哲表示，場外美食市集也人潮洶湧，大批民眾在跨年晚會壓軸演唱結束後，直奔攤商區巡覓美食補充能量，約凌晨2時後人群才陸續離場。

台南市政府提供資料指出，跨年場地旁的西拉雅廣場為舉辦元旦升旗典禮場地，市府相關單位在跨年晚會結束後合作進行場地復原工作，環保局出動清潔人員掃街、主辦單位工作人員撿拾垃圾，總計收運垃圾達11噸、資源回收量3噸，於清晨4時許恢復周邊市容及環境整潔。