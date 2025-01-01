財劃法修法 黃偉哲：台南守財政紀律才能補缺口

台南市長黃偉哲今天上午出席元旦升旗典禮，被媒體問到有關未來市府受財政收支劃分法修法影響，他說，接下來捷運規劃設計等建設會遇到很大財政缺口，市府需守好財政紀律。

黃偉哲表示，依目前財劃法修法版本來看，台南市雖然可多拿到新台幣163億元，但因中央對地方政府補助預期會減少，算起來台南可能損失更多。

他說，接下來碰到捷運規劃設計等建設需要龐大經費，將會是很大的財政缺口，市府要更嚴格守好財政紀律，才有可能負擔因財劃法修法後，中央對地方補助的缺口。

媒體詢問有關如台南一中、台南女中等由省立改制的國立學校，未來是否會因修法再改制為市府管轄，黃偉哲說，這部分還需要跟中央進一步討論協商。