南市婦女會升旗典禮像嘉年華 謝龍介：當家不鬧事在野好相助

迎接新的一年，台南市婦女會今天在北區成功國中舉辦不一樣升旗典禮，各區婦女會結合新年，以踩街方式盛裝登場，現場國旗、國旗氣球飄洋，連升旗人員也穿國旗裝，有如嘉年華。立委兼國民黨市黨部主委謝龍介期待「當家的不鬧事，在野好相助」。

謝龍介說，中華民國有兩個生日，雖然國慶日是10月10日，但國父為讓新的國度迎合世界潮流，開國紀念日訂在1月1日。他表示，兩岸制度雖不同，但不要忘了，戰爭是非常殘忍的，期待未來，當家的不要鬧事，我們在野的好相助，把國家建設好，兩岸和平相處，也只有和平相處才是王道與正道。

謝龍介說，俄烏戰爭已打了3年，戰場屍橫遍野，慘不忍睹；戰爭都是一瞬之間、一個擦槍走火發生，期待今天的國家生日，我們的領導人用智慧帶領大家，用智慧化解紛爭，「兩岸要交流、對談，要避免兵戎相見。」他表示，進場時看到多位歷經戰火的老先生，他們把經驗傳承我們，讓大家知道戰爭的可怕，造成流離失所、家破人亡、妻離子散，因此希望新的一年，朝野共同合作。

謝龍介指出，過去一年在立院推動很多改革法案，以及福利、民生法案，而地方的議會黨團成員也為市民捍衛基本權益和福利，我們在立院、議會攜手為人民的福利、荷包把關，但努力還不夠，不過，有鄉親當靠山，就會勇敢向前走，「認真拚不怕痛」。

台南市婦女會今早在成功國中舉辦元旦升旗典禮及性平與反家暴宣導活動，由市議員許至樁、蔡宗豪、曾培雅服務處，以及北區、中西區、東區、南區、安南區、安平區婦女會，和大光里等多個里辦公處協辦，退警協會、前立委陳以信、市議員盧崑福也來參與，吸引近千人來升旗。

為了讓升旗活動不一樣，婦女會隊伍成員都結合元旦喜氣，盛裝打扮，並踩街進場，最後壓陣的是大國旗，民眾揮舞國慶迎接及慶賀，唱國歌及升旗結束後，上百國旗氣球球飄向空中，形成美麗畫面，也讓這場升旗活動精彩又熱鬧。婦女會理事長童子芸說，放氣球齊祝婦女會的會務在新的一年有好發展，也祝國運昌隆。