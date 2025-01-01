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飄香逾一甲子！這家老字號豬血湯店每天只賣3小時 元旦清晨坐滿客人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市飄香超過一甲子的國際豬血湯店，小店還用逾半世紀木造攤車，保有古早味，元旦一大早就湧入客人坐滿小店。記者魯永明／攝影
嘉義市飄香超過一甲子的國際豬血湯店，小店還用逾半世紀木造攤車，保有古早味，元旦一大早就湧入客人坐滿小店。記者魯永明／攝影

嘉義市飄香超過一甲子的國際豬血湯店，已傳承到第四代，現由三、四代父子共同經營，他們只賣滷肉飯和豬血湯，豬血湯料多超豐富，每天一大早只開3小時就收攤，慢到客人吃不到，今天元旦，一大早就湧入客人，坐滿小店。

張姓老闆說，凌晨2點多就要起床備料，熬湯汁，清晨6點多開賣，上午9點賣完就收攤關門，許多客人中午上門，誤以為關門不營業，小店還用逾半世紀木造攤車，保有古早味，老客人居多，豬血湯去年反映物價上漲，調漲10元，每碗60元。

料多超豐富的國際豬血湯，銅板美食，位在西門街與蘭井街交叉口，客人說，綜合豬血湯料多超豐富，滿滿的料，湯裡頭豬血、小腸、小肚及粉腸，加上韭菜段、紅蔥頭及酸菜，料多超豐富，非常好喝湯頭很濃郁。

老主顧客人議員林煒軒說，國際豬血湯用各種豬內臟細火熬煮的湯頭，喝起來濃郁醇厚，無腥味用湯匙一舀，滿滿的豬血，還有各種豬腸、豬內臟，搭配酸菜的酸脆，韭菜的香氣，非常好喝，堪稱嘉義具代表性的豬血湯。

有網友說，雖然現在父子動作反應，沒有過去老闆娘「剪刀手」那麼快捷，生意迅速恢復；客人回籠，內座常客滿，早晨6點開張，上午8、9點就賣完了，為張姓老闆父子增加信心鼓勵。

嘉義市飄香超過一甲子的國際豬血湯店，已傳承到第四代，只賣滷肉飯和豬血湯，豬血湯料多超豐富，每天一大早只開3小時就收攤，今天元旦一大早就湧入客人，坐滿小店。記者魯永明／攝影
嘉義市飄香超過一甲子的國際豬血湯店，已傳承到第四代，只賣滷肉飯和豬血湯，豬血湯料多超豐富，每天一大早只開3小時就收攤，今天元旦一大早就湧入客人，坐滿小店。記者魯永明／攝影

嘉義 美食 老闆娘

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