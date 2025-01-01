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台南元旦升旗 黃偉哲盼延續台南400再創新紀元

中央社／ 台南1日電

台南市政府今天上午在永華市政中心舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲致詞表示，今年台南市社會住宅開始有市民進住，4月還有全中運在台南舉辦，將延續台南400精神再創新紀元。

台南市政府114年元旦升旗典禮上午在永華市政中心西拉雅廣場舉行，黃偉哲率領市府一級主管出席，市議會多名議員到場，還有不少民眾全家人一起參加，市府安排鼓樂團體鳳天神鼓的戰鼓表演開場，盼以磅礡氣勢為新的一年帶來朝氣與活力。

黃偉哲致詞表示，大家一起經歷2024年台南400這難忘一年，重新擦亮文化古都招牌，從年初的台灣燈會在台南、新營波光節、月津港燈節、南瀛民俗藝術節、文博會、台灣設計展等多項活動，讓台南被世界看見。

他說，面對2025年全新挑戰，將有更多建設、更豐富活動，為市民打造更美好生活，包括國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心、社會住宅將完工讓市民進住、更多特色公園以及將在4月舉辦的全國中等學校運動會等。

黃偉哲表示，期盼在市政建設及彰顯台南文化底蘊方面，對市民服務的品質與提升，都有更多、更好的進步，讓台南不只是六都之一，更能成為深具國際競爭力的城市，開創新紀元。

元旦升旗 台南 黃偉哲

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