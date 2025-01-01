雲林元旦寶寶齊聚慶生 張麗善：今年首重智慧科技國際人才培育

雲林縣元旦升旗健行活動今年首度移師土庫鎮舉辦，現場邀請元旦壽星及龍年出生的寶寶與同是元旦生日的縣長張麗善一同慶生，張麗善表示，2025年是雲菁人才培訓計畫年，將結合智慧科技培養國際人才，翻轉外界對雲林縣「刻板、保守、傳統」的印象。

雲林元旦升旗健行活動今天在土庫商工舉行，現場吸引逾千民眾參加，並邀請多位元旦壽星與龍年出生的寶寶一同慶生，許下新年新希望。

張麗善說，感謝立委丁學忠、縣議員李明哲及廖偉晴、王鈺齊、張維心、吳蕙蘭等，還有土庫鎮公所鎮長陳特凱所帶領的團隊，以及雲林縣政府的團隊一起來參與這場盛大的升旗典禮。

2024年不管有再多的喜怒哀樂或是悲歡離合，我們都可以把不愉快的事情拋諸腦後；而愉快的、好的記憶，則要好好珍藏。她期許新的一年，2025年，雲林縣政府的團隊能夠再創佳績。

張麗善說，去年雲林縣獲得海內外許多獎項，在智慧科技的推動也獲得國際肯定，今年將與鴻海集團合作，結合智慧科技，翻轉外界對雲林縣「刻板、保守、傳統」的印象。

雲林縣政府將今年訂為「雲菁人才培訓計畫年」，張麗善說，希望在各行各業都能有計畫培育人才，避免人才斷層，特別是國際人才的培育，是我們目前最重要的目標之一。