影／元旦升旗吸引愛國熱血民眾 黃敏惠新年推3政策永續幸福城市

迎接2025新年元旦，嘉義市府、眷村經國新城、精忠新城，上午先後舉行升旗典禮，陰天下毛毛雨，阻擋不了市民及眷村居民愛國熱情，拿小國旗唱國歌，市長黃敏惠連趕3場升旗典禮，宣布新年推動「經濟發展、社會進步、環境保護」3大施政核心，永續幸福城市。

上午7點市府前廣場升旗，由幼獅複式童軍團、常民複式童軍團擔任護旗、升旗手，並由嘉市客家文化協會、輔仁中學原住民學生、嘉市新住民朋友與童軍領唱國歌，展現市多元文化融合。

市長黃敏惠率市府團隊與議長陳姿妏等多位議員、立委王美惠、林倩綺等各界貴賓及熱情民眾參與，現場旗海飄揚，用滿滿活力，表達熱愛國家情操，迎接2025年，升旗儀式結束，舉行健走活動，許多民眾扶老攜幼、年輕夫妻推著坐娃娃車小孩，大家臉上洋溢笑容。

經國新城、精忠新城參加升旗的老榮民變少了，98歲榮眷蔡姓奶奶坐輪椅由外籍看護推著，參加升旗受注目，黃敏惠帶領大家唱國歌，看著國旗升上旗桿，滿滿感動。

「中華民國是我們的國家，我愛中華民國」，黃敏惠以去年中華棒球隊獲世界冠軍為例說，大家精神抖擻齊聚升旗，讓人感動，如同中華隊奪冠榮耀，去年「嘉義隊」憑藉團結力量，寫下一項又一項榮耀，從全國到國際舞台都展現嘉市特色與實力，今年將舉辦「諸羅建城320+1」一系列活動，展現深厚人文歷史涵養以及有溫度、有故事的城市魅力。