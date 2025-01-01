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阿里山元旦陰雨相伴 逾千人迎曙光撲空好失望
阿里山迎日出今年天候不佳，昨天深夜下起濛濛細雨，直到今天早上仍在飄雨，日出時間為早上6點39分，許多民眾一早就到祝山觀日平台等待日出，但直到7點30分仍持續飄雨，有民眾失望的說，等到天都亮了，沒看見曙光。
根據預報，今天日出時間為清晨6點39分，但今年天公不作美，從昨夜開始下起小雨，持續至今早仍飄雨，氣溫約為攝氏9度，雖沒有厚重雲層籠罩天空，但陰雨連綿仍讓日出無法露出曙光，連遠山輪廓都看不清楚。
上千名遊客不畏寒冷及陰雨，天還沒亮就撐起雨傘、穿著雨衣，到祝山觀日平台、小笠原山觀景台、對高岳觀日坪卡位，架起攝影機等待迎接日出，期待見證新年的第一道曙光，直到天色大亮，都還沒有日出蹤影。
林姓男子說，今天是朋友生日，特地從新竹到阿里山看日出慶生，提前1天搭區間車到嘉義，還有帶蛋糕要切蛋糕，但因沒有搶到觀日列車的車票，所以凌晨2點多就搭計程車上山，車費要2500元，雖然沒有日出，還是會想等看見太陽再回去。
阿里山日出印象音樂會今早5點30分登場，由朱宗慶打擊樂團演出揭開序幕，接續由樂興之時管絃樂團、創作才子林中宣SAM LIN及阿里山風笛euvuvu表演藝術團輪番表演，以悠揚而磅礴樂聲陪伴大家迎接新年。
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