嘉市8萬人倒數跨年嗨翻天、場外體育館夜市沙丁魚

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
跨年晚會共有16組藝人演出，現場動感聲光十足，跨年民眾嗨翻天。記者李宗祐／攝影
跨年晚會共有16組藝人演出，現場動感聲光十足，跨年民眾嗨翻天。記者李宗祐／攝影

嘉市「迎接2025全嘉藝起來跨年晚會」在市立體育場登場，場外還有美食市集、特色胖卡等，市府統計跨年湧入8萬人次，超越去年的6萬人次。跨年晚會共有16組藝人演出，在市長黃敏惠帶領大家跨年倒數「新年快樂！」達到最高潮。而場外復刻體育館夜市盛況，擠得有如沙丁魚般，每家攤商生意做到手軟。

市長黃敏惠表示，今年跨年對嘉義市別具意義，迎接2025年同時，也迎來嘉義市建城320+1，「愛你愛我、愛嘉義」，祝福大家新年快樂。

今年「迎接2025全嘉藝起來跨年晚會」卡司陣容齊聚，包括OPENsi、潘宇謙、孫肇谷、翁鈺鈞、沈文程、FEnix、廖士賢、邱軍、安妮塔克、翊太樂團及Am Band等輪番熱唱，還有亞洲百大DJ「妖嬌」、「築夢者」舞團街舞表演、「脆樂團」、「Boom！怪物星人」等。

在跨年演唱會的體育場外集結80個店家，沿體育路設置美食市集，重現當年體育場夜市熱鬧景象，下午會場即吸引民眾遊逛，入夜後體育館夜市吸引如沙丁魚般爆滿民眾。

跨年倒數後民眾要走出會場將大門擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
跨年倒數後民眾要走出會場將大門擠得水洩不通。記者李宗祐／攝影
嘉義市「迎接2025全嘉藝起來跨年晚會」在市立體育場登場，在市長黃敏惠帶領大家跨年倒數「新年快樂！」達到最高潮。記者李宗祐／攝影
嘉義市「迎接2025全嘉藝起來跨年晚會」在市立體育場登場，在市長黃敏惠帶領大家跨年倒數「新年快樂！」達到最高潮。記者李宗祐／攝影
場外復刻當年體育館夜市，吸引爆滿民眾有如沙丁魚般緩慢遊逛。記者李宗祐／攝影
場外復刻當年體育館夜市，吸引爆滿民眾有如沙丁魚般緩慢遊逛。記者李宗祐／攝影

嘉義 跨年晚會 體育館

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