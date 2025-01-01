嘉市8萬人倒數跨年嗨翻天、場外體育館夜市沙丁魚

嘉市「迎接2025全嘉藝起來跨年晚會」在市立體育場登場，場外還有美食市集、特色胖卡等，市府統計跨年湧入8萬人次，超越去年的6萬人次。跨年晚會共有16組藝人演出，在市長黃敏惠帶領大家跨年倒數「新年快樂！」達到最高潮。而場外復刻體育館夜市盛況，擠得有如沙丁魚般，每家攤商生意做到手軟。

市長黃敏惠表示，今年跨年對嘉義市別具意義，迎接2025年同時，也迎來嘉義市建城320+1，「愛你愛我、愛嘉義」，祝福大家新年快樂。

今年「迎接2025全嘉藝起來跨年晚會」卡司陣容齊聚，包括OPENsi、潘宇謙、孫肇谷、翁鈺鈞、沈文程、FEnix、廖士賢、邱軍、安妮塔克、翊太樂團及Am Band等輪番熱唱，還有亞洲百大DJ「妖嬌」、「築夢者」舞團街舞表演、「脆樂團」、「Boom！怪物星人」等。