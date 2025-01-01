摩天輪煙火秀+無人機亞洲的唯一 劍湖山跨年魅力無法擋

劍湖山世界夜空中萬人屏息倒數後，瞬間繽紛絢爛煙花升空炸開，新年第一聲巨響，彩光四射與雷射交織天際，從山上延伸到山下爆滿的觀眾歡呼尖叫，迎接2025最美的一刻，亞洲唯一的摩天輪高空煙火秀，令人嘆為觀止，觀眾說，等了18小時就為這一刻擁抱最愛，太幸福了。

劍湖山世界跨年夜，熱力奔放，不管天氣多寒冷，總是年輕人的最愛，從昨天中午就有人帶著一家人上山選擇最佳的煙火觀賞點，三五好友相揪野餐歡唱迎新年，愈晚人愈多，也有人開來露營車守候，準備度過幸福跨年夜，遊樂園區跨年晚會晚間6點在摩天輪前盛大登場，勁歌熱舞洋溢新年歡樂氣氛。

跨年晚會主持人沐妍、顥文開場，SOUL BEAT、曼斯特專業舞團、星動力娛樂SHOW CASE動感十足的接力熱舞，炒熱全場，接著由Zi、王相文、球球、ZX芷軒、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、KNI9HT BEAT、T.Rock 高定言、KIRE凱爾等數十位歌手藝人輪番上陣，勁歌一路接力唱到深夜，整晚沒冷場。

5、4、3、2、1到了倒數緊張時刻，全場觀眾跳跳唱唱一整晚，愈晚愈興奮，接近時刻由雲林縣縣長謝淑亞與劍湖山世界董事長尤義賢帶領全場齊聲倒數，全場數到1，頓時萬發煙火升空，亞洲唯一的摩天輪煙火秀，巨輪噴發出五光十色的彩光，全場高喊「Happy 2025！」空谷迴盪，不論家人或情侶擁抱迎新年，把握最幸福一刻相互祝福，震撼又感人。

在全場陶醉幸福的同時，400架無人機升空，壯觀機隊空中閃耀變換隊形，讓人沈醉在夢幻星空，掀起另一波高潮，今晚的劍湖山世界跨年夜格外絢麗，時值深夜萬名觀眾仍捨不得移動腳步，在煙花結束，感動依在，留在心中的只是滿滿的喜悅和幸福。