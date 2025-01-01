2025台南好Young跨年晚會 南市府初估擁入25萬人次

2025台南好young跨年晚會今晚在永華市政中心西側廣場登場，盛況空前，聚集歌手艾怡良、孫盛希、曾沛慈、林美秀、蔡黃汝等，還有偶像男團FEniX、AcQUA源少年等18組藝人歌手輪番開唱，其中，藝人炎亞綸中場時驚喜現身，與師妹蔡黃汝合唱，讓粉絲歡聲雷動，引發一波高潮。

台南好Young跨年晚會晚間6點準時開唱，許多粉絲在現場熱情應援，大聲為偶像加油、欣賞偶像的演出，台南市長黃偉哲則在演唱會開始前登台與現場民眾互動、發放小禮物，現場一開始約擁入5、6萬人，越晚人潮也慢慢增加，市府預估今晚約有25萬人次一起跨年。 黃偉哲表示，很開心看到這麼多民眾到台南一起跨年，雖然目前天氣有點寒冷，但現場滿滿人潮及熱情，讓人也跟著溫暖起來，但還是提醒大家，天氣愈晚愈冷要注意保暖。

台南好Young跨年晚會今年除邀請多組台灣藝人輪番開唱外，也有來自日本的@onefive、韓國巨星李俊昊助陣，讓台下粉絲嗨翻天；搖滾天團動力火車的演出更讓節目進入最高潮，壓軸則邀請本土嘻哈天團玖壹壹開唱。