永康運動館動土 明年完工

台南市正打造5座全民運動館，其中永康區忠孝運動公園內的永康全民運動館耗資2億元興建，也同時優化公園、戶外景觀共融遊戲場，昨天動土，預計明年完工；市長黃偉哲說，讓戶外設施與室內設施一樣好。

市府表示，總樓地板面積2860.69平方公尺，地上2層設置韻律多功能教室、體適能中心，可供多項運動使用，戶外廣場的共融式遊戲場主打全面多功能運動園區。

此外，也整合既有棒壘球場，因為周遭是二王重劃區，配合重劃區整體分區設置改善既有公園環境，預期未來整體的生活環境將大大提升。

黃偉哲參與動土時指出，永康區人口眾多，雖然中央資源有限，仍排除萬難，運用市預算自籌2億元，2024年的最後1天終於迎來永康全民運動館設立。